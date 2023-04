Non solo Brasile, Ancelotti e il ritorno incredibile: “Può lasciare”

Il tecnico italiano potrebbe lasciare a sorpresa il Real Madrid per sposare un importante progetto oltremanica, ecco lo scenario inedito

Galvanizzato dall’incredibile vittoria in Copa del Rey nel ‘Clasico’ contro il Barcellona con quattro reti all’attivo (di cui tripletta del sempreverde Benzema), Carlo Ancelotti può dire di non aver abbandonato affatto l’idea di vincere tutto il vincibile. Chiaro è che i catalani restano ben saldi in vetta alla classifica del campionato de La Liga, ma il percorso in coppa può proseguire di pari passo a quello di Champions League.

E proprio nella massima competizione calcistica europea il Real dovrà affrontare l’ostica realtà del Chelsea, spogliata tuttavia dell’ultimo tecnico Graham Potter per una sfilza di risultati deludenti maturati in Premier League. Su questa scia i ‘Blancos’ potrebbero dunque accaparrarsi la vittoria finale, sempre che lo stesso tecnico italiano tiri dalla manica l’asso decisivo. Ma al di là delle discussioni sull’imminente match, ciò che maggiormente interessa la stampa inglese è un dettaglio incredibile di mercato che vede protagonista proprio Ancelotti.

Calciomercato, Ancelotti piace in Premier: scenario clamoroso

Secondo ‘ESPN’, Ancelotti potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate per sposare un nuovo progetto tecnico. Tra le tante opzioni a sua disposizione è spuntata anche quella dello stesso Chelsea che affronterà in Champions.

L’ex centrocampista e leggenda del club, Franck Lampard, ha infatti preso le redini del club londinese ad interim soltanto fino a quando la dirigenza non avrà deciso a chi affidare ufficialmente il posto vacante. Tra i tanti candidati, oltre a Pochettino, Nagelsmann e Luis Enrique, spiccherebbe anche il nome dell’ex Milan. Di tutta risposta, però, Ancelotti apprezza di sentire addosso la pressione di Florentino Perez perché questo lo spinge a fare sempre meglio per meritarsi la riconferma. Molto del suo futuro dipenderà dunque non soltanto dalla sua volontà ma anche dai risultati che conseguirà da qui ai prossimi mesi conclusivi.