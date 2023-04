Via libera definitivo, budget stanziato per Vlahovic

La Juventus potrebbe essere costretta a sacrificare il centravanti serbo nel mercato della prossima estate

Sarà una settimana chiave quella in arrivo per la Juventus. Il club bianconero, oltre a cercare di mettere al sicuro la qualificazione alle semifinali di Europa League dopo aver già accumulato un discreto vantaggio grazie alla vittoria di misura ottenuta nel match di andata dei quarti contro lo Sporting CP, consocerà il proprio futuro.

Il 19 aprile, alla vigilia della gara europea, il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà infatti sul ricorso presentato nelle scorse settimane dalla Juventus contro la decisione di assegnare 15 punti di penalizzazione della Corte d’appello della Figc per il caso plusvalenze. Qualora il ricorso dovesse essere accolto, infatti, improvvisamente la classifica dei bianconeri potrebbe prendere una direzione totalmente diversa rispetto all’attuale.

E’ vero che in questo 2023 la squadra di Allegri è riuscita a recuperare diversi punti in classifica, ma considerata la penalizzazione la distanza dalla zona Champions League è ancora elevata. Rimanere fuori dai primi quattro posti sarebbe un colpo durissimo per i conti della Juve, costretta a quel punto a cedere uno dei pezzi pregiati della propria rosa nel prossimo mercato. In tal senso, dall’Inghilterra di certo non giungono buone notizie per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal punta Vlahovic: Arteta dà il via libera

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, Arteta avrebbe dato il via libera all’Arsenal per cercare un nuovo bomber per la prossima stagione.

L’allenatore spagnolo è senz’altro soddisfatto del lavoro svolto in questa annata da Gabriel Jesus e Nketiah, ma vorrebbe allo stesso tempo un centravanti dalle caratteristiche fisiche e tecniche diverse. Ecco quindi che Dusan Vlahovic è schizzato in cima alla lista dei desideri di Arteta insieme a Dominic Calvert-Lewin dell’Everton.

I ‘Gunners’ non sono comunque gli unici sulle tracce dell’ex attaccante della Fiorentina, valutato dalla Juve sui 70 milioni di euro. Considerate i numerosi sondaggi che il calciatore serbo ha ricevuto negli ultimi tempi, la società bianconera potrebbe optare per il suo sacrificio al termine della stagione in caso di mancato piazzamento per la prossima edizione della Champions League.