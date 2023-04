Sconforto bianconero, via subito dalla Juve

L’inizio di partita contro il Sassuolo non piace ai tifosi bianconeri che si chiedono il perché della presenza del centrocampista e invocano il cambio ad Allegri

La gara di questa domenica pomeriggio in corso al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus potrebbe rappresentare un segnale importante in caso di vittoria bianconera per la rincorsa alla zona Europa, come promesso espressamente dal tecnico Massimiliano Allegri.

Ciononostante, alcune scelte da parte del tecnico non avrebbero trovato consensi tra il popolo bianconero. Specie quella di piazzare in mezzo al campo il centrocampista argentino Leandro Paredes, autore di quarantacinque minuti tutt’altro che brillanti. Il calciatore ha infatti sbagliato diversi palloni in profondità per i compagni e non ha dettato i tempi come lo stesso tecnico avrebbe immaginato. Sui social c’è chi lo etichetta come totalmente inutile alla manovra di gioco della ‘Vecchia Signora’, chiedendo dunque il cambio immediato e la panchina fino al termine della stagione. Dopodiché la dirigenza bianconera dovrà considerare l’addio verso il PSG senza alcuna possibilità di riscatto.

Vedere giocare Paredes è sconfortante.#SassuoloJuventus — Simone Ferri (@simonee_ferri) April 16, 2023

Paredes, e anche Locatelli, devono capire che non sono Pirlo e certe giocate non le facciano perchè tanto non riescono. — Riccardo (@Dulafive) April 16, 2023

È già tanto che Paredes abbia la maglia, non chiedetegli troppo #jvtblive #SassuoloJuve — Daniele (@daniele_star_) April 16, 2023

Paredes additato dai tifosi, troppi errori in fase di impostazione

In quanto centrocampista impostatore, Paredes deve fare meglio in fase di rilancio in contropiede dei due attaccanti Vlahovic e Milik per pensare di preoccupare la difesa avversaria, brava ad arginare e controllare le uscite.

Alcuni tifosi non sopportano le sue giocate perché troppo poco reattive. Il suo possesso palla sulla trequarti, poi, rallenta nettamente lo smistamento lungo le fasce lasciando il tempo agli avversari di recuperare posizione e compattarsi.

ora capisco perché paredes resta sempre in panchina — ⚪⚫ (@cercavo_te) April 16, 2023

Paredes già ha sbagliato 50 passaggi — Alessandra ⚪⚫ (@AlessandraAren2) April 16, 2023