Roma-Udinese, le probabili formazioni: Mourinho senza scelta, all-in su Belotti

Dopo il ko contro il Feyenoord nell’andata dei quarti di Europa League, che lascia comunque tutto in gioco, la Roma torna in campionato. Stasera alle 20.45 i giallorossi ospitano l’Udinese reduce dal pari col Monza acciuffato all’ultimo secondo con Beto.

La Roma ha una occasione più unica che rara, visti gli altri risultati di questa 30esima giornata. Ieri infatti sia il Milan che l’Inter hanno fallito clamorosamente la vittoria, spalancando le porte a un mini-allungo dei giallorossi. La Lazio è staccata, a quota 61, ma la squadra di Mourinho può tornare a -5 dai ‘cugini’. Soprattutto, vincendo, può riprendersi il terzo posto in solitaria, con tre punti di vantaggio sui rossoneri e addirittura cinque sugli uomini di Inzaghi che ad ora sono al quinto posto. La Roma ha però qualche problema di formazione soprattutto in attacco, viste le assenze di Dybala e Abraham, entrambi infortunati a Rotterdam ma speranzosi di rientrare giovedì prossimo per la rimonta.

Obbligatorie le scelte di Belotti, in assenza anche di altri possibili falsi nueve, ed El Shaarawy che comunque in Olanda – al netto del gol clamoroso sbagliato – è sembrato in palla. A nutrire qualche chance dell’ultima ora può essere Volpato. A centrocampo Cristante e Wijnaldum più probabili, visto che l’ex PSG è partito in panchina col Feyenoord e Matic può aver bisogno di rifiatare. Sulla sinistra possibile turno di riposo per Spinazzola, con l’inserimento di Celik e il ritorno sulla corsia mancina di Zalewski. In difesa spera in una nuova chance Llorente.

Per l’Udinese uno tra Lovric e Samardzic partirà dalla panchina, con il primo principale indiziato a una maglia da titolare. Ci sarà regolarmente anche Destiny Udogie, che qualche giorno fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per il resto tutti a disposizione ad eccezione dei soliti Deulofeu ed Ebosse. In avanti la coppia sarà Success-Beto, ormai consolidata, a centrocampo c’è il tucu Pereyra. E in caso di risultato negativo non è escluso che la società porti la squadra in ritiro, come già si vociferava prima di questa sera.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Wijnaldum, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Matic, Tahirovic, Camara, Volpato, Abraham, Solbakken.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Dibala, Karsdorp. Squalificati. nessuno. Diffidati: Matic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehzibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Zeegelar, Buta, Guessand, Samardzic, Arslan, Pafundi, Semedo, Thauvin, Nestorovski.

Allenatore: Sottil.

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovric, Udogie.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Prenna e Del Giudici. Quarto Uomo: Perenzoni. Var: Maresca. Avar: Muto.

Serie A, Roma-Udinese: dove vederla in tv

Roma-Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn con calcio d’inizio alle ore 20.45. Il match è visibile per gli abbonati su tutti i dispositivi compatibili con l’app di streaming. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi: collegamento dalle ore 20 con Sunday Night Squadre.

Il calendario di Roma e Udinese

Come detto, la Roma è attesa giovedì sera dal ritorno contro il Feyenoord, per cui ci sarà bisogno di una rimonta dopo lo 0-1 del ‘De Kuip’, nella speranza di recuperare sia Abraham che Dybala. Anche perché ci sarà bisogno di tutti in questo finale di aprile bollente tra Atalanta (a Bergamo lunedì 24) e Milan (sabato 29). Per l’Udinese le ultime due gare del mese saranno contro Cremonese e Lecce, il 23 e il 28 aprile.