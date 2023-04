Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 16 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 16 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con l’undicesima sconfitta in campionato dei nerazzurri: “INTER COSI’ BUTTI 60 MILIONI”. L’ingresso alla prossima Champions League rischia di compromettersi dopo un’altra sconfitta interna. Spazio anche agli altri due club che in settimana saranno impegnati a realizzare i propri sogni europei: “Napoli e Milan, rabbia da Champions”. Infine, i bianconeri oggi hanno l’occasione di prendere punti a quasi tutte le squadre che si trovano davanti in classifica. “Juve, Vlahovic più Milik contro la crisi del gol”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola: “MILAN, OSI C’È”. I rossoneri hanno pareggiato con il Bologna dopo un ampio turnover effettuato da Stefano Pioli, ma anche il Napoli non ha superato il Verona. La notizia più importante per Spalletti, in vista della gara di ritorno col Milan, è il recupero di Osimhen. “E l’Inter crolla col Monza”, così il CdS affronta l’undicesima sconfitta dei nerazzurri in campionato. Infine, i giallorossi potrebbero aver messo le mani su un nuovo acquisto: “La Roma prenota N’Dicka”.

La prima di ‘Tuttosport’ di oggi: “C’È FRATTESI PER MAX”. Oggi la Juventus affronterà il Sassuolo, con cui potrebbe creare un tandem di mercato per consegnare la mezzala italiana a Massimiliano Allegri. Il taglio alto ha come protagonisti i nerazzurri: “È tornato l’horror Inter”, che perde a San Siro con il gol di Caldirola. Infine, riguardo le altre gare di ieri: “Milan e Napoli troppa Champions nei pensieri”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 16 aprile 2023

All’estero, ‘AS’ apre con la vittoria del Real Madrid e guarda al ritorno in Champions League: “A LONDRES COME UN TIRO”. Ancora una volta, contro il Cadice così come contro il Chelsea, è Marco Asensio a colpire con il suo mancino.

‘L’Equipe’ titola con il successo del Paris Saint-Germain: “LE ROUGE QUI BACHE”. I parigini hanno vinto per 3-1 contro il Lens, con Messi e Kylian Mbappé sugli scudi. Ai francesi, anche in questa stagione, non resta che guardare gli impegni europei delle altre da casa.