Leao, ancora flop: “Ma quale fenomeno, da attaccare al muro”

Il Milan non incanta in campionato prima del ritorno di Champions, ancora sulla graticola Leao: critiche pesantissime al portoghese

Ancora una volta, il Milan passa attraverso un turno di campionato problematico, uscendo solo con un pareggio per 1-1 dalla trasferta di Bologna. Pioli ha operato però una scelta chiara privilegiando la Champions con un turnover totale. I big in campo solo nel secondo tempo, l’ingresso di Leao tra gli altri però non ha portato particolari benefici. E ancora una volta, il portoghese ha raccolto critiche molto dure.

In particolare, quelle di Antonio Cassano, che sulla ‘Bobo TV’, su Twitch, ci è andato giù pesante. “E’ da cinque anni in rossonero e ha fatto 34 gol – ha spiegato – Ai tempi del grande Milan, un giocatore che non correva sarebbe stato attaccato al muro tante volte. Viene fatto passare come un fenomeno, ma spesso fa al massimo uno o due sgommate in novanta minuti e poi basta. Ho visto da parte sua quattro mesi di alto livello, lo scorso anno, e poi basta. Non è un giocatore che ti fa vincere le partite come poteva essere uno alla Ronaldinho, i campionissimi sono altri, a me personalmente continua a non piacere”.

Milan, Leao e un futuro ancora tutto da scrivere: verso la volata finale

Inevitabilmente, il portoghese crea dibattito relativamente al suo futuro, ancora in bilico, con un rendimento che alimenta dubbi. Negli ultimi mesi, è stato grande protagonista soltanto con il Napoli in campionato, con prestazioni non esaltanti in tutti gli altri casi.

Il Milan si affida naturalmente a lui, per il finale di stagione, per ottenere il piazzamento ambito in campionato tra le prime quattro e per fare ancora strada in Champions League. Saranno settimane decisive anche per il rinnovo del suo contratto, ma c’è ancora strada da fare. Nei giorni scorsi, Calciomercato.it vi ha raccontato dell’ottimismo crescente per il rinnovo di Leao, ma con il suo entourage non si è ancora arrivati nemmeno a un accordo verbale. Il dialogo prosegue, sviluppi importanti sono attesi prossimamente e qualsiasi aggiornamento potrebbe essere decisivo, in un verso o nell’altro.