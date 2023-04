Inter a Investcorp, bomba ufficiale sulla cessione

Il club nerazzurro è stato accostato al fondo del Bahrain, ecco nuovi sviluppi sulla questione della cessione delle quote societarie da parte di Zhang

Nel corso delle ultime settimane ha fatto molto discutere nell’ambiente nerazzurro l’interessamento da parte della cordata Investcorp, originaria del Bahrain, alle quote societarie dell’Inter in mano al presidente Steven Zhang.

Quest’ultimo avrebbe infatti aperto ad un dialogo costruttivo nonostante abbia dichiarato spesso di non essere convinto a compiere questo passo, oltre al fatto di essere molto restio a fare affidamento su investitori esterni in questo preciso momento storico ricco di incertezze e difficoltà. Il club è in netto deficit di bilancio e ha bisogno di nuova forza economica, possibile soltanto grazie ad una serie di operazioni in uscita oppure dall’ammissione di un socio di maggioranza.

Investcorp all’assalto del mercato europeo, frecciate all’Inter

In tal senso, il presidente esecutivo di Investcorp, Mohammed Alardhi ha commentato in una recente intervista al ‘Financial Times’ su quelli che potrebbero diventare i possibili investimenti da parte del gruppo in Europa nel prossimo futuro.

In passato c’era stata vicinanza verso il Milan ancor prima che RedBird prendesse le redini societarie in mano ad Elliot, ma questo ‘fallimento’ non ha affatto tarpato le ali di una nuova immissione sul mercato sportivo per Investcorp. Alardhi pensa che il mercato del vecchio continente sia “in grande espansione”, terreno fertile per grandi affari. Dunque non si esclude che nell’immediato futuro possano sorgere nuovi importanti dettagli sulla questione Inter che farebbe contenti i tifosi per smorzare il triste epilogo di questa difficile stagione.