Insulti choc a Theo Hernandez: Leao esplode su Twitter

Insulti choc sui social a Theo Hernandez: quando mancano due giorni alla sfida di ritorno di Champions League tra Milan e Napoli, il laterale rossonero è vittima di vergognosi insulti

Quando mancano due giorni al ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, dai social network arrivano insulti choc all’esterno rossonero Theo Hernandez che ha ricevuto anche messaggi di sostegno, tra cui quello del compagno di squadra Rafael Leao.

Nelle scorse ore, il giocatore rossonero ha pubblicato un post su Instagram. Una foto in cui si mostra sorridente col piccolo Theo jr, primogenito nato dalla relazione con la compagna Zoe Cristofoli e che da pochi giorni ha compiuto un anno. Una foto tenera, diventata luogo virtuale di insulti beceri rivolti al giocatore rossonero.

Tra gli insulti al giocatore, spiccano auguri di morte, come “Ti devi svegliare elegante” e ancora “farai la fine di Vialli”. C’è anche chi “augura” gravi malattie al figlio del laterale del Milan, finito nel mirino di beceri tifosi che in passato si erano scagliati contro altri calciatori, tra cui Domenico Berardi del Sassuolo e lo juventino Leonardo Bonucci.

Infelizmente as redes sociais são um instrumento onde toda gente pensa que pode dizer o que quiser .. triste são essas pessoas que aproveitam o facto disso para tentar mexer com o nosso psicológico . No passa nada irmão Deus é com a tua família sempre 🙏🏾@TheoHernandez ❤️🖤

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 16, 2023