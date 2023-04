Incognita futuro per Sanchez: si pensa al clamoroso ritorno

Rebus futuro per Alexis Sanchez: l’ex Inter è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e potrebbe cambiare casacca in estate

Si apre l’ipotesi del ritorno in Sud America per Alexis Sanchez, attaccante cileno classe ’88 attualmente in forza all’Olympique Marsiglia.

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ha una opzione di rinnovo per un’altra stagione, ma il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano da Marsiglia e dall’Europa. Lo stesso Niño Maravilla, in una recente intervista, ha lasciato un punto interrogativo sul suo futuro: “Vorrei prolungare il contratto, nel calcio però ci sono tante possibilità. Qui sono felice, amo questa tifoseria”.

Dunque, Sanchez si trova a suo agio a Marsiglia, ma allo stesso tempo non chiude le porte ad altre soluzioni. Autore di sedici gol ed un assist in trentasei partite giocate in questa stagione, l’ex Inter ha diversi estimatori in giro per il mondo e in estate potrebbe cambiare paese e addirittura continente.

Alexis Sanchez tra River Plate e Galatasaray: la situazione

L’ipotesi più intrigante sarebbe quella di un ritorno in Sud America, dove Sanchez ha già giocato agli inizi della sua carriera. In particolar modo, sulle sue tracce ci sarebbe il River Plate, club argentino di cui ha vestito la maglia nella stagione 2007/2008 (era già di proprietà dell’Udinese che lo girò in prestito).

Sud America, ma non solo: il nome di Sanchez è finito anche nel mirino del Galatasaray che dopo Muslera, Torreira, Oliveira, Zaniolo, Mertens e Icardi accoglierebbe volentieri un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Il suo ingaggio attuale è di 3 milioni di euro a stagione, ma per tornare in Sud America potrebbe essere costretto a dover rivedere le sue pretese economiche, dato che il River Plate difficilmente potrebbe accontentarlo facendogli firmare un contratto alle stesse cifre. Valutazioni di cui Sanchez non può non tenerne conto