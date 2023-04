HIGHLIGHTS | Una magia di Jesè blocca il Lecce: pari nello scontro salvezza

Il lunch match della 30esima giornata di Serie A tra Lecce e Sampdoria vale tantissimo per la corsa salvezza. Cronaca e tabellino della partita

La domenica di Serie A si apre al ‘Via del Mare’ con una sfida fondamentale per la corsa salvezza tra i padroni di casa del Lecce e la Sampdoria. I giallorossi sono reduci da un lungo periodo negativo in termini di risultati, mentre la compagine di Stankovic ne ha vinta una nelle ultime cinque, e da ultima in classifica prova a giocarsi le residue chance.

Il pomeriggio in terra salentina si mette presto bene per i giallorossi di Baroni, che poco dopo la mezz’ora del primo tempo trovano la zampata del vantaggio. Scambio con Strefezza e gol dell’1-0 firmato da Ceesay, preferito ancora a Colombo in attacco. Lo stesso centravanti sfiora anche il raddoppio poco prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo Stankovic, grazie anche alle mosse dalla panchina, prova a dare una scossa immediata ai suoi, che alla mezz’ora della ripresa trovano anche un sorprendente pareggio: grande assist di Gabbiadini per il pallonetto perfetto di Jesè Rodriguez. Il Lecce non si arrende e trova con Di Francesco un gol annullato per fuorigioco, per un finale che non cambierà: un punto a testa che muove di poco la classifica.

Tabellino Lecce-Sampdoria 1-1

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (44′ st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (36′ st Gonzalez), Hjulmand, Oudin (27′ st Maleh); Strefezza (44′ st Banda), Ceesay (36′ st Colombo), Di Francesco. All. Baroni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli (1′ st Cuisance), Nuytinck (1′ st Murillo), Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic (1′ st Sabiri), Lammers (1′ st Jesé); Gabbiadini. All. Stankovic

Reti: 32′ pt Ceesay, 30′ st Jesé

Recupero: 0′ pt, 4′ st

Ammoniti: Leris, Sabiri, Di Francesco, Rincon, Augello

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma e Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** e Bologna* 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino e Monza* 38, Sassuolo 37, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce* 28, Spezia* 26, Hellas Verona* 23, Cremonese* 19, Sampdoria* 16.

*una partita in più **15 punti di penalizzazione