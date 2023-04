Finisce ancora ko, calvario infinito: “Vederlo così fa male”

Nuovo infortunio muscolare per Stefano Sensi costretto a lasciare il terreno di gioco alla mezz’ora di Inter-Monza

Si è trasformata in un vero e proprio incubo la serata speciale di Stefano Sensi a San Siro. Al ritorno da ex contro la sua Inter, il centrocampista del Monza è ricaduto in un nuovo infortunio di natura muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca alla mezz’ora della prima frazione di gioco.

Un calvario che sembra non aver fine per il centrocampista di proprietà dell’Inter e in prestito al Monza da inizio stagione. Dopo la lunga serie di infortuni avuti negli ultimi anni proprio in maglia nerazzurra, per Sensi si tratta del secondo stop con la formazione brianzola. Il calciatore era infatti rimasto ai box da metà novembre a metà gennaio per la frattura del perone.

Se in quella occasione aveva approfittato della lunga pausa dedicata ai Mondiali per recuperare al meglio la condizione fisica, stavolta il rischio per Sensi è quello di compromettere il finale di stagione con il Monza. Nelle prossime ore, in ogni caso, verranno eseguiti gli esami strumentali che daranno una situazione più chiara sul fastidio di natura muscolare avvertito dal centrocampista italiano alla mezz’ora del primo tempo.

Nuovo stop per Sensi, Costacurta: “Speravo non succedesse più”

Sul nuovo infortunio di Stefano Sensi si è pronunciato Alessandro Costacurta durante il match vinto questa sera dal Monza sull’Inter.

L’opinionista in diretta su ‘Sky Sport’ ha mostrato la propria vicinanza nei confronti del centrocampista ricaduto in un nuovo stop: “Fa parte della sua storia. Speravamo che questo non succedesse più. Vederlo ancora infortunato fa male”.

Per quanto riguarda il futuro di Stefano Sensi, va ricordato che a fine stagione potrebbe tornare all’Inter dopo l’annata trascorsa in prestito al Monza. Il calciatore non fa comunque parte dei piani futuri del club nerazzurro e potrebbe quindi finire sul mercato qualora non venisse riscattato dal club brianzolo. Alla luce del contratto in scadenza nel giugno 2024, l’ex Sassuolo dovrebbe partire a cifre contenute.