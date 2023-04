DIRETTA Serie A, Torino-Salernitana | Formazioni ufficiali! LIVE

Unica partita della trentesima giornata di Serie A in programma alle 15, Torino-Salernitana verrà seguita in tempo reale

In un palinsesto più spezzettato del solito con un trentesimo turno di Serie A spalmato su quattro giorni, Torino-Salernitana è l’unica gara in programma al canonico orario delle 15. Una sfida in cui verranno misurate da un lato le residue ambizioni europee dei padroni di casa, dall’altro la voglia degli ospiti di tirarsi quasi definitivamente fuori dalla bagarre rappresentata dalla corsa salvezza.

Reduce dalla sconfitta interna contro la Roma, la squadra allenata da Ivan Juric vuole subito mettersi alle spalle una delle prestazioni più deludenti della stagione. Per riuscirci, dovrà essere in grado di sopperire all’importante assenza di Perr Schuurs, squalificato dopo l’ammonizione della scorsa settimana. Buone notizie sono arrivate invece da Ivan Ilic, convocato anche se non ancora al 100%. In caso di successo, i granata si porterebbero momentaneamente al nono posto in classifica, scavalcando Udinese e Fiorentina, impegnate stasera e domani sera contro Roma e Atalanta.

Dopo aver inanellato il quinto pareggio consecutivo contro l’Inter, Paulo Sousa cerca un successo, ma dovrà farlo con cinque assenti: Fazio, Maggiore, Crnigoj, Lassana Coulibaly e Fiorillo. Importante però il rientro di Pasquale Mazzocchi, anche se non ancora al meglio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Torino-Salernitana, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma alle 15 di domenica 16 aprile, Torino-Salernitana è un’esclusiva di DAZN, ma chi ha anche un abbonamento a Sky potrà vederla sul canale 214 del satellitare. Ecco le probabili formazioni del match:

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Ivan Juric

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma 53, Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** 44, Bologna* 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Monza* 38, Sassuolo 37, Empoli* 32, Lecce* 30, Salernitana 29, Spezia* 26, Hellas Verona* 23, Cremonese* 19, Sampdoria* 15.

*Una partita in più

**Quindici punti di penalizzazione