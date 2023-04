DIRETTA Serie A, Roma-Udinese: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma-Udinese, posticipo serale della trentesima giornata di Serie A

Tornata con una sconfitta e due infortunati dalla trasferta europea in casa del Feyenoord, la Roma cerca l’immediato riscatto in campionato nel posticipo domenicale della trentesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa vuole approfittare del pareggio del Milan in casa del Bologna e della sconfitta casalinga dell’Inter contro il Monza.

Una missione complicata già di suo, vista la capacità dell’Udinese di dar fastidio praticamente a tutte le big del campionato (anche i giallorossi all’andata subirono una pesante sconfitta), resa ancora più complicata dalle pesanti assenze di Tammy Abraham e Paulo Dybala. Un’emergenza infortuni con cui José Mourinho dovrà convivere anche in vista dei quarti di finale di ritorno di Europa League. In caso di successo i padroni di casa rinsalderebbero ancora di più il terzo posto in classifica, portandosi a tre punti di vantaggio sul quinto gradino della graduatoria, occupato dai rossoneri.

La squadra allenata da Andrea Sottil, dal canto suo, è pronta a vendere cara la pelle. Nel mirino c’è il nono posto della Fiorentina. Impegnata nel posticipo di domani sera contro l’Atalanta, la squadra gigliata verrebbe sorpassata in caso di vittoria. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Roma-Udinese, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 16 aprile alle 20.45, Roma-Sassuolo sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, El Shaarawy; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: