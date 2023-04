Tegola Monza: sostituito dopo neanche mezz’ora per problema muscolare

Continuano i problemi per Stefano Sensi, costretto a lasciare il campo dopo 29′ minuti per un problema muscolare durante Inter-Monza. Al 50′ esce anche De Vrij dopo un contrasto con Carlos Augusto

Non c’è pace per Stefano Sensi, sostituito per infortunio al 29′ durante Inter-Monza per lasciare spazio a Gianluca Caprari.

Non dura nemmeno mezz’ora la partita contro la sua ex squadra che Sensi è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, toccandosi la coscia sinistra.

Con il Monza Sensi quest’anno ha disputato 22 partite in campionato con tre reti e due assist. Per lui è il secondo infortunio del 2023 dopo la frattura del perone che lo ha tenuto fuori per 68 giorni facendogli saltare le sfide di campionato contro Lazio, Salernitana, Fiorentina e Inter.

Al 50′ anche Stefan De Vrij è costretto a lasciare il campo dopo un contrasto con Carlos Augusto. Il difensore olandese rimane a terra dolorante e poi chiede il cambio. Al suo posto, Francesco Acerbi.

Tutti gli infortuni di Stefano Sensi

Diciannove infortuni in carriera non sono pochi, venti con quello di questa sera. Stefano Sensi non ha mai avuto vita facile e da sempre deve fare i conti con un fisico molto fragile.

Gli infortuni più gravi sono stati quello al bicipite femorale, il primo in assoluto, che lo ha tenuto lontano dal campo 30 giorni. Così come la lesione muscolare al polpaccio, out 34 giorni o l’infortunio agli adduttori che lo ha fermato 40 giorni. E poi ancora prima 47 giorni di stop per un infortunio al piede e 46 per quello al bicipite femorale. L’ultimo infortunio con la maglia nerazzurra, fuori 36 giorni, è stato al legamento collaterale mediale.