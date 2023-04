PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-MILAN 1-1: super Pobega, Origi inguardabile

Pagelle e tabellino del match, valevole per la trentesima giornata di Serie A, tra i rossoblu e i rossoneri

Il Milan non va oltre il pareggio. I rossoneri, nonostante i tanti cambi, giocano bene dopo aver subito il gol a freddo del Bologna con Sansone.

La rete del pareggio arriva con Pobega, il migliore in campo, con un bolide imprendibile. Male ancora una volta Origi e De Ketelaere.

Ecco i voti:

BOLOGNA

Skorupski 6,5 – Attento quando nel primo tempo dice no al colpo di testa di Rebic e al calcio di punizione di Florenzi. Non può nulla sul bolide di Pobega.

Posch 6,5 – Come è prevedibile soffre Leao, non Rebic. E’ attento dietro e si spinge in avanti con i tempi giusti.

Soumaoro 5,5 – Non è sempre perfetto nelle letture difensive. Fatica tanto a campo aperto.

Lucumí 5,5 – Tra i due centrali è quello che va meno in affanno con gli attaccanti rossoneri. Bravo nelle palle alte ma nel finale rischia il rigore con il braccio troppo largo.

Kyriakopoulos 5 – Non riesce ad affondare sulla fascia e quando è puntato va in difficoltà.

Schouten 6,5 – Muscoli e cervello al servizio del Bologna. Il centrocampista di Thiago Motta dimostra anche oggi di essere pronto al salto di qualità. Dall’83’ Medel s.v.

Domínguez 5,5 – Tra i centrocampisti di Motta è quello che soffre di più. Conclude finendo la benzina.

Aebischer 6 – Buona partita per lo svizzere che dà tutto fino alla fine. Dal 73′ Moro s.v.

Ferguson 6,5 – E’ in pressione costante sui portatori di palla avversari. La sua prova è ricca di stanza e qualità.

Barrow 6 – Quando riesce a puntare l’uomo è sempre pericoloso e imprevedibile. Ma sparisce troppo durante il match. Dal 73′ Lykogiannīs s.v.

Sansone 7 – Bastano pochi secondi per trovare la via della rete a quella che è la squadra per cui fa il tifo. Dal 57′ Zirkzee 6 – Si muove tanto, riuscendo a far giocare la squadra.

All. Thiago Motta 6 – Serve il gol del pareggio per rivedere il Bologna ammirato negli ultimi match.

MILAN

Maignan 6 – Non può nulla in occasione del gol che sblocca la partita. Poi non è chiamato a compiere nessun intervento decisivo.

Florenzi 5,5 – L’azione del gol che sblocca il match nasce da un suo pallone perso. Impegna Skorupski con una buona punizione. Dal 55′ Calabria 6 – Sfiora il gol con il mancino. Dietro si fa beffare da Lykogiannīs, che è costretto ad atterrare. Salterà la sfida con il Lecce.

Kalulu 5 – Si fa beffare da Sansone dopo pochi secondi. Il suo inizio è davvero shock. Cresce con l’andare del match.

Thiaw 6 – Fa valere il suo fisico, con le buone o con le cattive. Dall’80’ Gabbia s.v.

Ballo-Touré 5,5 – Troppo facile per Posch trovare il passaggio vincente, al momento del gol rossoblu. Bravo ad affondare, anche se i cross non sono sempre perfetti, meno a difendere.

Vranckx 6 – Dopo un primo tempo ad alta intensità, cala ad inizio ripresa ma nella seconda parte trova energie inattese anche se non sempre risulta lucido.

Pobega 7,5 – Conferma di star bene e dopo l’ottima gara contro l’Empoli, si ripete. Trova pure un super gol, con un bolide imprendibile. Nel finale è lui a metterci più energie e qualità.

Saelemaekers 6,5 – E’ tra i giocatori di Pioli più vivaci. Bravo soprattutto ad entrare dentro il campo. Dal 55′ Messias 6,5 – Si mette in mostra con delle buone giocate, dimostrando di essere recuperato.

De Ketelaere 4,5 – Va sempre al piccolo trotto, non dando mai l’impressione di poter essere pericoloso. Dal 70′ Brahim Díaz 5,5 – Spreca un ottimo pallone servito da Leao.

Rebić 5,5 – E’ tra i responsabili del gol che sblocca il match. Si muove tanto ma non è mai davvero pericoloso. Quando ha l’occasione, di testa, la spreca. Oggi però ha la voglia che nelle ultime gare non ha mostrato.

Origi 4,5 – Un’altra partita senza acuti. Ora le occasioni sprecate si stanno facendo davvero troppe. Dal 70′ Leao 6 – A campo aperto è sempre imprendibile.

All. Pioli 6,5 – Dopo lo shock iniziale, il Milan gioca a calcio e pure bene, nonostante i tantissimi cambi, i rossoneri riescono a fare un’ottima partita, meritando la vittoria, che però non arriva.

Massa 4 – Il Milan protesta per due rigori che sembrano davvero esserci. Il pestone su Rebic è evidente così come il braccio largo di Lucumi.

TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 1-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Kyriakopoulos; Schouten, Domínguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. A disp.: Bardi, Ravaglia; Amey, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannīs, Sosa; Medel, Moro, Pyyhtia; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Calabria, Gabbia, Hernández, Tomori; Adli, Bakayoko, Bennacer, Díaz, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

GOL: 1′ Sansone (M), 39′ Pobega (M)

Ammoniti: 54′ Florenzi (M), 58′ Posch (B), 69′ Dominguez (B), 80′ Calabria (M), 81′ Pobega (M), 87′ Vranckx (M)

Espulsi: