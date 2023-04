Inter, non solo Kessie: super colpo dal Barcellona

Non solo il nome di Franck Kessie tra Inter e Barcellona: possibile super colpo dai blaugrana. Tutti i dettagli

Franck Kessie è destinato a far parlare nuovamente di sé in vista del prossimo calciomercato estivo. Nonostante l’ultimo periodo positivo in blaugrana, infatti, l’ex Milan sta trovando poca continuità al Barcellona e non ha di certo avuto l’impatto che si aspettava.

Negli ultimi mesi si è già parlato del possibile addio immediato al Barça e di un eventuale ritorno in Serie A. In prima fila ci sarebbe l’Inter di Simone Inzaghi, intenzionata a riportare l’ivoriano a Milano dopo la Scudetto conquistato col Milan proprio sui rivali nerazzurri. Stando alle ultime indiscrezioni, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un nuovo summit tra Piero Ausilio e Alemany, direttore sportivo del club catalano. Sul tavolo delle due dirigenze potrebbe non esserci solo il nome di Kessie.

Asse Inter-Barcellona: l’esito del sondaggio di CM.IT

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti quale giocatore del Barça, oltre a Kessie, servirebbe a Simone Inzaghi e alla sua squadra.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Inter, il summit di #Ausilio con il #Barcellona infiamma il mercato: a parte #Kessie, quale giocatore dei blaugrana servirebbe di più ai nerazzurri? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 15, 2023

Il più votato è stato Ferran Torres: l’ex Manchester City, con il futuro in bilico, farebbe al caso dell’Inter per il 44,4% dei votanti. Seguono il rossonero Dest (22,2%), l’attuale difensore del Lecce Umtiti (18,5%) e infine Marcos Alonso (14,8%). Occhi sempre puntati anche sull’asse Milano-Barcellona.