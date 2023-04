Inter-Monza, voti e tabellino primo tempo: Correa e Asllani fanno arrabbiare San Siro

Inter-Monza: voti e tabellino del primo tempo del match del ‘Meazza’ valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Si va al riposo a reti bianche

Termina a reti bianche il primo tempo di San Siro tra Inter e Monza. I nerazzurri faticano a creare pericoli, nell’unica potenziale occasione è bravo l’ex Di Gregorio a opporsi al sinistro velenoso di Correa.

Il ‘Tucu’ continua però a non convincere e il pubblico rumoreggia, anche Asllani delude ed è troppo scolastico in regia. Lukaku lotta, però non riesce a sorprendere l’attenta difesa dei brianzoli. Capitan Pessina è solido in entrambe le fasi, de Vrij tempestivo nella chiusura su Mota davanti a Onana. Palladino perde alla mezz’ora Sensi (in prestito in Brianza ma di proprietà dei nerazzurri) per un infortunio muscolare.

INTER

Onana 6

Darmian 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 6

Dumfries 6

Barella 6

Asllani 5,5

Mkhitaryan 6

Gosens 6

Correa 5,5

Lukaku 6

All. Inzaghi 5,5

MONZA

Di Gregorio 6,5

Izzo 6,5

Pablo Marì 6,5

Caldirola 6

Ciurria 6

Rovella 6

Pessina 6,5

Carlos Augusto 5,5

Colpani 6,5

Sensi 6 (29′ Caprari 6)

Mota 5,5

All. Palladino 6

Arbitro: Pairetto 5,5

TABELLINO

Inter-Monza 0-0

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Calhanoglu, Bellanova, Dimarco, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Sensi (29′ Caprari); Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Valoti, Gytkjaer, Petagna, Vignato. Allenatore: Palladino

Arbitro: Pairetto (sez. Nichelino)

VAR: Valeri

Ammoniti: Izzo (M)

Espulsi:

Note: recupero 2′