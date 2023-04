Infortunio alla caviglia, Inzaghi in ansia: Benfica a rischio

Cambio obbligato per l’allenatore nerazzurro ad inizio secondo tempo dopo il problema accusato dal difensore

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del match di mercoledì sera contro il Benfica per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Contro il Monza, il tecnico nerazzurro è stato infatti costretto ad operare il primo cambio della serata al 51′ per l’infortunio di Stefan de Vrij su un contrasto di gioco con Carlos Augusto.

A richiamare la panchina nerazzurra è stato lo stesso centrale olandese con una smorfia al volto per il dolore avvertito dopo una scivolata. A finire ko è stata la caviglia del difensore, appoggiata male nel tentativo di rimpallare la conclusione ravvicinata di Carlos Augusto. Dopo un rapido confronto con lo staff medico per comprendere meglio le sue condizioni, de Vrij è stato immediatamente sostituito lasciando il campo a Francesco Acerbi.

Un infortunio che ha allarmato Simone Inzaghi in vista del match di mercoledì sera contro il Benfica. Il tecnico ha infatti allargato le braccia mostrandosi visibilmente preoccupato per le condizioni del suo centrale. Considerata l’indisponibilità di Milan Skriniar, fuori da qualche settimane per un problema alla schiena e ancora lontano dal recupero, l’assenza di de Vrij va a ridurre ulteriormente le opzioni nelle mani del tecnico interista nella retroguardia difensiva.

Inter nei guai, de Vrij finisce ko ed è a rischio per il Benfica

In attesa di controlli approfonditi che verranno eseguiti nelle prossime ore, al difensore dell’Inter è stato applicato del ghiaccio dopo aver raggiunto la panchina nerazzurra.

Schierato dal primo minuto questa sera per favorire le rotazioni, difficilmente Stefan de Vrij sarebbe comunque partito titolare per la gara contro il Benfica. Nel match di andata, come già accaduto in diverse occasioni in questa annata, era stato infatti preferito Francesco Acerbi. Chiaramente, in un momento così caldo della stagione con un calendario fittissimo tra campionato, Coppa Italia e Champions League, l’assenza dell’ex Lazio – sommata a quella prolungata di Milan Skriniar – rischia di incidere negativamente sulla rosa nerazzurra.