Cristiano Ronaldo affitta la sua villa: ecco quanto costa al giorno

Dopo essersi trasferito lo scorso gennaio all’Al Nassr, l’attaccante portoghese ha deciso di affittare la super villa di Madrid

Una casa da sogno in una delle città più belle d’Europa: Cristiano Ronaldo ha infatti deciso di lasciare in affitto l’incredibile villa in cui ha vissuto insieme alla moglie Georgina durante gli anni trascorsi nella capitale spagnola. Una casa extra lusso quella dell’attaccante portoghese che dallo scorso gennaio si è dovuto trasferire in Arabia Saudita.

Dopo aver rescisso anche bruscamente il suo contratto con il Manchester United, Cristiano Ronaldo al termine dei Mondiali disputati in Qatar con la Nazionale Portoghese aveva infatti deciso di lasciare una volta per tutte il calcio europeo ed accettare l’offerta faraonica dell’Al Nassr: un contratto da 200 milioni di euro a stagione che ha fatto dell’ex attaccante di Juventus e Real Madrid il calciatore più pagato sul pianeta.

Per questa ragione, come riportato dai media spagnoli, CR7 e Georgina hanno deciso di affittare la residenza di Madrid. Una casa da 600 metri quadri dal valore complessivo pari a due milioni di euro dotata di ogni comfort: una piscina a doppia altezza, jacuzzi e tanto lusso. La villa di Cristiano si trova a ‘La Finca’, una delle zone residenziali più esclusive di Madrid in cui il prezzo di affitto per metro quadro ha costo davvero elevato.

Quanto costa al giorno la villa di Cristiano Ronaldo

Come accennato, la villa – la cui proprietà viene condivisa rispettivamente al 50% da Cristiano Ronaldo e Georgina – vale sui 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda il prezzo richiesto mensilmente, chi vorrà affittare la casa extra lusso di Cristiano Ronaldo dovrà corrispondere ben 10 mila euro al mese, vale a dire 333 euro al giorno. Chiaramente una cifra alla portata di pochi, ma che rispecchia sia il valore della villa del centravanti portoghese ma anche della zona residenziale di Madrid in cui si trova. La casa, tra l’altro, appare in diverse scene della serie Netflix ‘Soy Georgina’, una sorta di racconto intimo ed approfondito sulla vita quotidiana di Georgina Rodriguez.