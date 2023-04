Conferma ufficiale: un big salta Sassuolo-Juventus

Conferma ufficiale nella conferenza stampa della vigilia: il big salterà Sassuolo-Juventus per infortunio

Archiviata l’Europa League e l’andata dei quarti contro lo Sporting, è già vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri torneranno in campo domani al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo.

Danilo e compagni vogliono tornare subito alla vittoria dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio. L’obiettivo è quello di rilanciarsi a ridosso della zona Champions in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione. La decisione è attesa fra pochi giorni, il prossimo 19 aprile. Alla vigilia, in conferenza stampa, Allegri ha annunciato un forfait: “Kean credo non riesca a recuperare, ha accusato un fastidio al flessore. Per gli altri dovrò valutare, la partita di giovedì ha portato via molte energie”. Pogba, invece, ha ancora un minutaggio ridotto: “Paul non è ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto. Ieri ha fatto un allenamento intenso con la palla, valutiamo le sue condizioni giorno dopo giorno. Può diventare un giocatore importante da qui alla fine del campionato anche entrando gara in corso”. In casa Sassuolo, invece, Dionisi deve fare i conti con l’assenza più pesante: Domenico Berardi non ha recuperato dall’infortunio ed è indisponibile per il match di domani.

Sassuolo-Juventus, Dionisi conferma l’assenza di Berardi

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore neroverde ha annunciato: “Domenico non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati”.

“Si tratta di un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto”. Il Sassuolo, dunque, non avrà il suo miglior giocatore per la sfida ai bianconeri. Un’annata piuttosto travagliata per l’esterno neroverde che deve così saltare anche il big match contro la Juve.