Allegri lo perde alla vigilia: mossa a sorpresa in vista

Brutte notizie per Massimiliano Allegri che in vista di Sassuolo-Juventus perde un elemento importante: le contromisure del tecnico

Dopo la vittoria di giovedì sera in Europa League contro lo Sporting, tappa importante in campionato per la Juventus che a Sassuolo cerca punti per la corsa Champions. Ma ci sono difficoltà inattese alla vigilia per Massimiliano Allegri che perde un serio candidato a una maglia da titolare.

Avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, con ogni probabilità, Moise Kean, che aveva riposato in coppa. Ma l’attaccante resterà fuori per un problema muscolare accusato ieri in allenamento e la cui entità andrà valutata nei prossimi giorni. Al suo posto, davanti, dovrebbe giocare Federico Chiesa, con un turno di riposo per Angel Di Maria in vista del ritorno in Portogallo per giocarsi l’accesso alla semifinale europea, ma sul numero 7 le incognite permangono. Giovedì sera ha giocato per la prima volta dopo tanto tempo una gara intera e potrebbe essere affaticato. Allegri potrebbe perciò riproporre, come già accaduto più volte in stagione, Fabio Miretti come trequartista in un 3-5-1-1.

Sassuolo-Juventus, Vlahovic davanti: tutte le scelte di Allegri

Davanti, certo di una maglia da titolare Dusan Vlahovic, dopo l’ingresso nel secondo tempo dell’altra sera in coppa. Sulle sue spalle, peserà l’attacco contro i neroverdi, con Arkadiusz Milik pronto a subentrare in caso di bisogno.

A centrocampo, praticamente certo il ritorno di Nicolò Fagioli dal primo minuto per rinfoltire la mediana di fianco a Locatelli e Rabiot. Qualche dubbio sulle fasce, dove potrebbe esserci l’opportunità di rifiatare per uno tra Kostic e Cuadrado: De Sciglio e Alex Sandro non sono ancora al meglio, si attende la rifinitura per avere qualche informazione in più, in preallarme Soulè per schierarsi a tutta fascia. Scelte fatte invece in difesa. Tra i pali Szczesny non sarà rischiato, gioca Perin. Confermata la linea a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo. Ulteriori chiarimenti potrebbe darli, a brevissimo, Allegri atteso in conferenza stampa. Di seguito, la probabile formazione della Juventus domani al Mapei Stadium alle ore 18:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.