Vlahovic erede di Lukaku all’Inter: ecco come stanno le cose

Ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay, ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin che ha fatto anche il punto sulla Juventus

La Juventus ha vinto ieri la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP con un gol di Federico Gatti. Ancora tutto da giocare in vista del ritorno, ma l’obiettivo europeo resta alla portata per la truppa di Allegri.

A fare il punto della situazione sui bianconeri ci ha pensato il giornalista Fabrizio Biasin, che a Tv Play ha sottolineato: “La stagione della Juventus andrà giudicata alla fine. Potrebbe passare da totalmente fallimentare a positiva”.

Spazio poi ad un giudizio su Dusan Vlahovic: “Io ci penserei un miliardo di volte su Vlahovic. Colpa di Allegri se non rende? No è colpa sua. Bisogna responsabilizzarli. Un giocatore anche se non si trova con un allenatore deve trovare una chiave. La prima colpa è sempre dei calciatori, ma ciò non significa che non sia all’altezza. Deve solo cambiare di testa. Se lo vogliono tenere fanno benissimo, mentre se lo vogliono vendere per me c’è la coda. Continuo a pensare che sia un calciatore da 20 gol. Lo vorrei all’Inter? Certo. Nell’estate dell’addio di Lukaku, l’Inter provò a bussare alla Fiorentina che però aveva rifiutato 70 milioni dall’Atletico Madrid e i nerazzurri non potevano offrire tanto per lui. Il primo pensiero fu su di lui ‘proviamo a fare questo miracolo’ ma non se ne fece niente”.

Juventus, Biasin su Vlahovic: “Colpa sua, si deve capire con Allegri”

Il discorso relativo a Dusan Vlahovic tra presente e futuro prosegue. Biasin ha aggiunto: “Ci sono anche dei club non di primissima fascia che possono permettersi determinati investimenti. Questo attaccante non più tardi di un mese fa ha fatto gol con la nazionale, poi ripeto ha 22 anni”.

Il giornalista ha quindi concluso: “È una stagione negativa, ma visto quello che ho visto a Firenze e all’inizio alla Juve, ci penso 100mila volte prima di bollarlo. Penso che lui si debba capire con Allegri, come accaduto in passato con Morata. Bisogna venirsi in contro. Credo abbia sempre ragione l’allenatore, a cui ti devi affidare. Guardate anche Gatti. Pian piano Allegri li mette tutti a misura”.