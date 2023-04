UFFICIALE, distorsione al piede: rischia un lungo stop

Un calciatore che milita nel campionato di Serie A si vede costretto a rinunciare al prossimo match per infortunio: possibile lungo stop

Siamo in una fase della stagione alquanto delicata, perciò è fondamentale avere tutti i calciatori a disposizione. Ma gli allenatori devono far fronte anche agli infortuni, che in modo reiterato colpiscono ogni squadra. A tal proposito, è giunta da poco una cattiva notizia in casa Verona.

I gialloblù guidati da mister Marco Zaffaroni, nella giornata di domani, se la vedranno faccia a faccia col sontuoso Napoli targato Luciano Spalletti. Un match estremamente complicato in chiave lotta salvezza, a maggior ragione considerando che andrà in scena fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. E come se non bastasse, Zaffaroni non potrà contare sull’apporto di Josh Doig. Il difensore scozzese – come ha reso noto il Verona in un comunicato pubblicato sul proprio sito – è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati, per via di un trauma distorsivo al piede sinistro.

A causa di questo problema, inoltre, Doig rischia ben tre settimane di stop, dunque un periodo abbastanza lungo lontano dai campi. Di seguito la lista completa: Montipò, Faraoni, Hien, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Djuric, Berardi, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cabal, Duda, Perilli, Gaich, Coppola, Tameze, Sulemana. Gli scaligeri, chiaramente, si augurano che Doig possa tornare a disposizione del tecnico Zaffaroni il più in fretta possibile. L’obiettivo salvezza non è impossibile da raggiungere, visto che lo Spezia (per il momento) dista soltanto 4 punti.

Anche senza lo scozzese, il Verona proverà a mettere in difficoltà con le proprie armi Spalletti ed il suo Napoli. Per i partenopei si tratta comunque di una sfida insidiosa, da non sottovalutare minimamente.

Tra l’altro, Di Lorenzo e compagni vengono dalla seconda sconfitta consecutiva per mano del Milan e mentalmente non è semplice reggere la pressione arrivati a questo punto della stagione. Ma stavolta ci sarà bomber Victor Osimhen a dare una mano agli azzurri. L’attaccante nigeriano, come annunciato da Spalletti, fa parte dei convocati per la gara di domani. E il tecnico di Certaldo può tirare un sospiro di sollievo.