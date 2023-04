Torna la Gialappa’s Band: dove vederla in TV

L’amata Gialappa’s Band sta per tornare in TV: ecco la data e dove vederla. Tutti i dettagli sul programma

È confermato un graditissimo ritorno per tutti gli appassionati: la Gialappa’s Band tornerà in TV con la conduzione del Mago Forest.

La Gialappa’s entrerà presto a far parte della squadra di ‘TV8‘. Nel mese di maggio partirà sul canale GialappaShow, nuovo programma in prima serata che andrà in simulcast anche su Sky Uno. La produzione è di ‘Banijay Italia’. Per la nuova edizione Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s hanno voluto alla conduzione il Mago Forest, con un cast che vedrà volti storici, vecchie conoscenze e l’ingresso di nuovi comici.

Non mancheranno i commenti ai principali programmi TV come ‘MasterChef Italia’, ‘X Factor’, ‘Pechino Express’, oltre ovviamente ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. È inoltre prevista la partecipazione di tanti ospiti a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici. La Gialappa’s sta per tornare.