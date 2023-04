Tegola dell’ultima ora: Allegri l’ha appena saputo

Sassuolo-Juventus rischia seriamente di perdere uno dei protagonisti principali del match: le sue condizioni

La Juve può tornare al lavoro rinfrancata da una vittoria arrivata in maniera tutt’altro che agevole contro lo Sporting. Ieri all’Allianz i portoghesi hanno spaventato i bianconeri più di una volta, dimostrando di essere squadra importante. Alla fine l’ha risolta l’uomo che non ti aspetteresti mai, Federico Gatti.

Per il centrale è stato il primo gol in maglia Juve, che però ha un peso specifico enorme. Questo perché tra sei giorni la squadra di Allegri può andare a Lisbona con due risultati a disposizione su tre. Ma anche perché alimenta un clima molto positivo all’interno della Continassa, anche perché ieri è arrivata anche la notizia più importante: Szczesny sta bene. Il portiere polacco ha fatto restare tutti in ansia per diversi minuti, poi la Juve ha fatto sapere che i primi controlli erano ok. E infine il numero uno bianconero si è presentato sereno e sorridente davanti alle telecamere, scherzando tranquillamente insieme a Perin. Un bel segnale, che fa arrivare con la massima fiducia – nonostante il ko di sabato scorso con la Lazio – al prossimo match. Quello del Mapei contro il Sassuolo di domenica alle 18, che però rischia di perdere uno dei protagonisti principal ovvero Domenico Berardi.

Sassuolo-Juventus, Berardi a rischio per infortunio

Il Sassuolo, anche con la sconfitta a Verona nell’ultimo turno, resta una delle squadre più in forma del campionato. Di certo una prova impegnativa per la Juventus, soprattutto a tre giorni da un match tosto come quello di ieri.

Secondo ‘Sky Sport’, però, Domenico Berardi rischia di saltare il match del Mapei. Il capitano neroverde è in dubbio per un riacutizzarsi del problema all’adduttore che lo aveva costretto a uscire anzitempo anche al ‘Bentegodi’. Ad ora è da considerarsi in forse, con il tecnico Dionisi che parlerà ovviamente solo domani in conferenza stampa. Prosegue quindi la stagione poco fortunata di Berardi a livello di infortuni, visto che il bomber del Sassuolo ha già saltato ben 8 partite per problemi fisici. Contro la Juventus, l’attaccante calabrese ha giocato 13 volte mettendo a segno un solo gol, nel 3-3 del 2020.