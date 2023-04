Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 14 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 14 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al giovedì di Europa e Conference League. Vince la Juventus grazie a Federico Gatti nel primo atto dei quarti con lo Sporting e dilaga la Fiorentina in Conference. L’unica sconfitta è della Roma di Mourinho, tradita da capitan Pellegrini: il centrocampista fallisce un calcio di rigore e i giallorossi perdono 1-0 il match di andata. Roma in ansia anche per le condizioni di Dybala, uscito nel primo tempo per un problema all’adduttore.

Il Corriere dello Sport dedica la propria apertura, oltre alle coppe europee, alla grande paura per Szczesny. Il portiere polacco ha accusato palpitazione nel corso del primo tempo di Juve-Sporting, ma dai primi controlli è tutto ok. Il polacco ha parlato nel post partita: “Sto bene, è un po’ di ansia. Abbiamo fatto tutti i controlli ed è tutto a posto. Ho avuto paura, non mi era mai successo. Faticavo a respirare, ora sto meglio”. Gran sospiro di sollievo per la Juve.

Infine, Tuttosport esalta in prima pagina Gatti e Perin, i due uomini decisivi in Juve-Sporting: il difensore autore del gol del definitivo 1-0 e il portiere, subentrato a Szczesny, con due super interventi nel recupero per salvare il risultato.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 14 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Aperture dedicate alle coppe europee anche sul portoghese A Bola e l’inglese Daily Express. Quest’ultimo, in particolare, si focalizza sulla clamorosa beffa dello United contro il Siviglia. Due autogol condannano ten Hag, quello di Maguire che fissa il risultato sul 2-2 allo scadere.