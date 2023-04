L’ultimo saluto alla squadra: il messaggio lasciato da Julia Ituma

Tutti sconvolti dalla tragedia capitata a Julia Ituma, giovanissima pallavolista italiana che ha recentemente perso la vita. Una dinamica avvolta in un alone di mistero e che stanno provando gradualmente a ricostruire

Il mondo dello sport italiano è in lutto già da ieri per la scomparsa di Julia Ituma, 18enne pallavolista italiana, ritrovata morta ad Istanbul, lì dove era impegnata con la sua squadra. Stando a quanto ricostruito anche da ‘Hurriyet’, la giovane azzurra si sarebbe suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell’hotel.

Le indagini per ricostruire al meglio la tragica vicenda sono naturalmente in corso: il corpo è stato trovato intorno alle 5.30 davanti all’albergo dove alloggiava insieme alle sue compagne di squadra per la trasferta contro l’Eczacibasi. Dopo la partita, le giocatrici della Igor Gorgonzola Novara si sono recate presso l’hotel dove alloggiavano, e stando a quanto appreso dalla stessa fonte, la Ituma avrebbe detto ai suoi amici, durante la notte, di non sentirsi bene.

La tragedia di Julia Ituma: cosa è successo alla giovane pallavolista

Il cadavere della giovane è stato ritrovato davanti all’hotel intorno alle 05:30 di ieri mattina. La Ituma alloggiava alla stanza 607, appunto al sesto piano, ed è stato stabilito che la compagna di stanza stesse dormendo al momento dell’accaduto.

La spagnola Lucia Varela Gomez, compagna di stanza, ha affermato nella sua dichiarazione: “Abbiamo parlato fino all’1:30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduto la mattina”. La stessa fonte turca ha quindi aggiunto ulteriori dettagli: la giovane Julia ha parlato al telefono, presumibilmente con un amico, in corridoio tra le 22.49 e le 23.30, rimanendo anche seduta di fronte alla stanza pensierosa.

È stato inoltre rivelato che la 18enne italiana ha detto ai suoi compagni di squadra e all’allenatore che non stava bene durante la notte, ed ha scritto “Arrivederci” nel gruppo WhatsApp condiviso della squadra prima di gettarsi dalla finestra.