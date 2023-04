Intreccio Vlahovic-Osimhen e blitz Real: alla fine a pagare è l’Inter

Il Real Madrid a caccia di un attaccante per la prossima estate. Le strategie dei ‘Blancos’ si intrecciano con Inter, Juve e Napoli

Karim Benzema ancora decisivo in Champions League. C’è sempre lo zampino del Pallone d’Oro nel cammino europeo del Real Madrid, con il centravanti francese che ha aperto le marcature nel 2-0 della sfida d’andata dei quarti contro il Chelsea.

Benzema va verso i 36 anni, ma a suon di prestazioni dimostra ancora di essere al vertice della scala mondiale e di determinate sempre nelle sfide che contano per la compagine di Carlo Ancelotti. Il tecnico spinge per far rinnovare in fretta l’attaccante, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real. Anche Florentino Perez, indipendentemente dal futuro in panchina di Ancelotti, è dello stesso avviso e ha proposto un ricco prolungamento al nazionale transalpino. Benzema dal canto suo vuole proseguire la sua avventura con la maglia ‘de Blancos’, anche se il club campione d’Europa sta pensando di affiancargli un altro numero 9 per gestirlo al meglio considerando anche l’età non più verdissima.

Il Real Madrid molla Vlahovic e Osimhen: c’è Firmino per affiancare Benzema

Florentino e la dirigenza hanno messo nel mirino dei top player del ruolo come Osimhen, Kane e Vlahovic, ma le onerose richieste dei rispettivi club di appartenenza potrebbero cambiare le strategie del Real Madrid.

Con Benzema ancora ad alti livelli, gli spagnoli penserebbero infatti a un jolly offensivo in grado accettare un ruolo da vice e far rifiatare il Pallone d’Oro durante l’arco di una stagione piena zeppa di impegni. E come riporta in Spagna il portale ‘El Español’, il Real avrebbe individuato in Roberto Firmino il profilo ideale per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate. Il brasiliano è un centravanti di spessore internazionale, che accetterebbe senza problemi di partire dietro Benzema nelle gerarchie e sbarcherebbe a Madrid a parametro zero visto il contratto in scadenza e l’addio al Liverpool. Una possibile offensiva dei ‘Blancos’ per Firmino non farebbe di certo felice l’Inter, che ha messo nel mirino il 31enne attaccante se Lukaku non venisse confermato nel rooster offensivo nerazzurro. Inoltre, se il Real dovesse davvero virare sul brasiliano, mollerebbe la presa in casa Juventus e Napoli rispettivamente per Vlahovic e Osimehn.