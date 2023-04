HIGHLIGHTS | Tris biancoceleste, Sarri consolida il secondo posto

Spezia-Lazio finisce 0-3 per i biancocelesti che consolidano il secondo posto, Sarri vede sempre più la Champions League

Con una nuova vittoria senza subire gol, la Lazio consolida il secondo posto e vede sempre più il traguardo Champions League. Finisce 0-3 per gli uomini di Sarri che hanno la meglio sullo Spezia.

I padroni di casa partono però fortissimo e dopo 90 secondi Bourabia centra la traversa su inserimento da dentro l’area di rigore. Gli ospiti rischiano anche in un altro paio di occasioni, ma Nzola non è preciso. Ad aprire le danze è Immobile: al 35′ Felipe Anderson viene atterrato da Ampadu in area: rigore e giallo per il gallese, con il centravanti che trasforma e torna a segnare.

Spezia-Lazio 0-3, classifica e tabellino

Nella ripresa gli ospiti sono padroni del campo e del gioco. Felipe Anderson firma al 52′ il raddoppio.

Semplici prova a cambiare le carte in tavola, ma Provedel risponde presente. Dragowski dice no a Felipe Anderson, ma non può nulla sul contropiede micidiale di Marcos Antonio che parte dalla sua metà campo e firma il tris. Poco prima rosso ad Ampadu per seconda ammonizione.

Spezia-Lazio 0-3

Marcatori: Immobile (rig) 36′, Felipe Anderson 52′, Marcos Antonio 88′

Espulsi: Ampadu (S) 83′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74, Lazio* 61, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus** 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia* 26, Hellas Verona 22, Cremonese* 19, Sampdoria 15.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione