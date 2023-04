HIGHLIGHTS | Colpo Cremonese sull’Empoli: si riaccende la lotta salvezza

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Ballardini che mantiene viva la lotta per non retrocedere

Non si è assolutamente data per vinta la Cremonese che prosegue la propria marcia in campionato. Dopo la clamorosa rimonta ottenuta nel finale dell’ultima giornata in casa della Sampdoria, la formazione di Davide Ballardini ha centrato questo pomeriggio la seconda vittoria consecutiva ai danni dell’Empoli.

Il primo anticipo della 30esima giornata si apre quindi con il colpaccio della Cremonese con un risultato di misura ottenuto allo stadio Giovanni Zini. Battuta d’arreso invece la formazione di Paolo Zanetti che, dopo aver ritrovato i tre punti ad inizio aprile contro il Lecce, nell’ultimo turno era riuscito a fermare sul pareggio il Milan a San Siro. Gara tutto sommato equilibrata, con la squadra lombarda – spinta dai propri tifosi – a creare le principali occasioni da gol.

A decidere l’incontro ci ha pensato Cyriel Dessers con la rete numero 6 al suo primo campionato in Italia. Il centravanti nigeriano è riuscito a sbloccare la partita dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio su un lancio preciso in area di rigore di Sernicola. Da segnalare, però, l’atteggiamento passivo della retroguardia difensiva dell’Empoli che ha consentito all’attaccante di stoppare indisturbato il pallone e battere a rete con relativa facilità Perisan.

Serie A, Cremonese-Empoli 1-0: highlights, tabellino e classifica

Tre punti che consentono alla Cremonese andare a 19 e staccare ulteriormente all’ultimo posto la Sampdoria ferma a 15. Se il Verona si trova ora a soli tre punti di vantaggio ma con una gara ancora da disputare, il vero obiettivo rimane lo Spezia a quota 26. Nonostante la sconfitta, invece, rimane comunque al sicuro la situazione di classifica dell’Empoli.

CREMONESE-EMPOLI 1-0

4′ Dessers

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili (52′ Aiwu), Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti; Galdames (67′ Benassi); Tsadjout, Dessers (67′ Okereke). All. Ballardini

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi (62′ Stojanovic), De Winter (40′ Walukiewicz), Luperto, Parisi; Fazzini (79′ Destro), Marin, Bandinelli (79′ Henderson); Baldanzi; Caputo, Piccoli (62′ Stojanovic). All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus** 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Hellas Verona 22, Cremonese* 19, Sampdoria 15.

*una partita in più **15 punti di penalizzazione