DIRETTA Serie A, Cremonese-Empoli 0-0 | Gara iniziata LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e l’Empoli di Zanetti in tempo reale

La Cremonese ospita l’Empoli in Lombardia nel primo anticipo che apre la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida molto delicata che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Reduci dalla vittoria sulla Sampdoria che ha riacceso un piccolo barlume di speranza, i grigiorossi di Davide Ballardini – privi dello squalificato Bianchetti – hanno bisogno di un altro successo per provare ad avvicinarsi allo Spezia quartultimo, attualmente distante dieci punti. Gli azzurri di Paolo Zanetti, che a loro volta vengono da un bel pareggio in casa del Milan, puntano ad ottenere un risultato positivo per avvicinarsi il prima possibile alla aritmetica salvezza. All’andata i toscani si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Cambiaghi e di Parisi. La partita sarà visibile in diretta su Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra Cremonese ed Empoli in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cremonese-Empoli

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti; Galdames; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus* 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Hellas Verona 22, Cremonese 16, Sampdoria 15.

*15 punti di penalizzazione