Conte all’Inter, ecco il primo colpo: accordo raggiunto

Conte e il possibile ritorno all’Inter, ecco il primo ‘colpo’. Accordo già raggiunto per la stagione 2023-2024

Si profilano mesi piuttosto caldi anche sul fronte panchine in vista del calciomercato estivo. Il nome che potrà far saltare il banco in Serie A è quello di Antonio Conte.

Come noto, il tecnico italiano è tornato libero dopo la separazione anticipata con il Tottenham. L’allenatore è stato già accostato alle principali big italiane, dal possibile ritorno all’Inter o alla Juventus a Roma e Milan. Conte senza panchina fa sempre gola in Serie A e nei prossimi mesi l’ex Spurs è sicuramente destinato a far parlare di sé. Decisivi saranno i risultati finali delle big: in caso di flop e mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, infatti, il tecnico pugliese tornerebbe con forza il primo nome sul mercato delle panchine.

In prima fila è segnalata proprio l’Inter: Simone Inzaghi continua a far sognare i tifosi nelle coppe, ma i nerazzurri sono attualmente quinti in campionato (sesti senza la penalizzazione della Juventus) e il mancato accesso alla prossima Champions League non sarebbe tollerato in casa Inter. La posizione di Inzaghi, dunque, è sempre in bilico e sotto osservazione da parte della dirigenza. E spunta un primo indizio sul possibile ritorno di Antonio Conte.

Conte all’Inter, ecco il primo indizio: arriva il preparatore dei portieri

Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe già fatta per l’arrivo in nerazzurro di un ‘fedelissimo’ di Conte. Si tratta del preparatore dei portieri Gianluca Spinelli.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, indipendentemente da chi sarà l’allenatore il ruolo di principale preparatore dei portieri dell’Inter dovrebbe essere affidato a lui. Spinelli è reduce da quattro stagioni al Paris Saint-Germain e ha già lavorato con Conte. Nel 2014 nella Nazionale italiana guidata dal tecnico, poi seguito anche al Chelsea dal 2016 al 2018. I due potrebbero ora ricongiungersi all’Inter.