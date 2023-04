Addio certo al Milan: il club è preoccupato

In casa Milan si pensa al presente ma anche al futuro. C’è chi come Sergino Dest certamente non ne farà parte

Il Milan non può concedersi alcun passo falso in questo finale concitato di stagione. I rossoneri in campionato sono in lotta per un piazzamento tra le prime quattro, mentre in Champions League sono impegnati nel doppio confronto dei quarti contro il Napoli.

Giroud e soci tornano in campo in questo fine settimana per non farsi scappare il treno europeo, con la mente che però andrà inevitabilmente anche alla gara di ritorno di Champions contro la squadra di Luciano Spalletti, che al Maradona proverà a ribaltare le sorti della qualificazione. Pioli farà affidamento al potenziale della sua rosa, anche se non tutti quest’anno hanno avuto la stessa importanza. C’è anche chi come Sergino Dest è fuori dal progetto tecnico del club, come certifica lo scarso minutaggio e le prestazioni altamente deludenti offerte. L’americano non gioca da gennaio, e il suo prestito dal Barcellona è destinato a chiudersi senza un seguito.

Calciomercato, Dest fuori dai piani del Milan: Barcellona preoccupato

Una situazione piuttosto problematica quella di Sergino Dest, soprattutto per le idee e i piani del Barça, che si ritroverà quindi con un’altra gatta da pelare. Come evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’ la questione legata al terzino statunitense crea preoccupazioni dalle parti del Camp Nou.

Di fatto Dest non gioca da circa tre mesi e il Milan non intende esercitare alcuna opzione per un acquisto dell’esterno ex Ajax. La dirigenza sportiva del Barça ha cercato di raccogliere informazioni. L’intenzione del club era quella di provare ad inserirlo in un’operazione di scambio di giocatori o venderlo a buon prezzo, ma il suo ostracismo rende questo scenario impraticabile.

Inoltre il Milan ha dato il via libera allo stesso Dest di rispondere ad una convocazione dagli USA per la partita di esibizione contro il Messico del 19 aprile, quindi in piena stagione. Ennesimo segnale di come il terzino non sia nel futuro dei rossoneri. Una grana da risolvere in più per il Barcellona.