Telefonata a Dybala e incrocio con Morata: tutte le strade riportano alla Juve

Telefonata a Dybala e possibile incrocio di mercato con Morata. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Archiviata la due giorni di Champions League, oggi toccherà a Juventus, Roma e Fiorentina fare l’esordio nei quarti di finale delle rispettive competizioni europee.

In Europa League i bianconeri ospiteranno lo Sporting allo Stadium, mentre Dybala e compagni faranno visita al Feyenoord nella prima rivincita della finale di Conference League. I giallorossi si affidano ancora una volta all’attaccante argentino, subito diventato l’assoluto leader tecnico della squadra di Mourinho. Nel frattempo, però, tiene già banco il suo futuro in vista del calciomercato estivo e la clausola rescissoria inserita nel contratto che continua a spaventare i tifosi e tutto l’ambiente giallorosso. Dalla Spagna arrivano nuovi rumors sul possibile addio immediato della ‘Joya’: Dybala, infatti, sarebbe di nuovo nel mirino delle big europee.

Calciomercato, intreccio Dybala-Morata con la Juve sempre protagonista

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la clausola relativamente bassa del giocatore fa gol alle big: su Dybala, infatti, sarebbero già segnalate Manchester United, Barcellona, Real Madrid e addirittura la Juventus per un possibile ritorno in bianconero.

Stando al portale, però, in primissima fila c’è l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone vuole tornare con forza sull’argentino e i ‘Colchoneros’ starebbero preparando l’assalto per la prossima estate. Uno scenario che rimetterebbe nuovamente in bilico anche il futuro di Alvaro Morata. La Juventus, oltre a Dybala, continua a monitorare anche la situazione legata al futuro dello spagnolo. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile incrocio di mercato tra i due ex compagni proprio in bianconero.