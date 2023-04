Squalifica shock a poche ore dalla partita: comunicato UFFICIALE

A pochissime ore dal fischio d’inizio della sfida europea è arrivata la squalifica monstre di tre mesi: pronto il ricorso

Le italiane scendono nuovamente in campo in questa tre giorni europea. Dopo la Champions, tocca a Europa League e Conference League con altre tre italiane impegnate nei quarti di finale. Juventus, Roma e Fiorentina sono attese da tre impegni non semplici, soprattutto le prime due. I bianconeri ospitano lo Sporting CP, squadra dalla grande tradizione anche se in una stagione non particolarmente felice. I giallorossi fanno visita al Feyenoord in uno scontro ad alta tensione dopo la finale di Tirana. E infine i viola che hanno sulla carta la sfida meno complicata, in casa del Lech Poznan nei quarti di Conference League.

A poche ore dal fischio d’inizio di questo match, è arrivata una decisione clamorosa che può semplificare ulteriormente la pratica. La Uefa ha infatti notificato un provvedimento molto duro nei confronti di Bartosz Salamon, difensore del Lech Poznan che alcune settimane fa era stato trovato positivo all’antidoping. In particolare al clortalidone. Ma il centrale classe ’91 poteva in ogni caso scendere in campo. Oggi, invece, è arrivata la decisione della Uefa annunciata anche dallo stesso club polacco sulla squalifica: “Il Lech Poznan ha appena ricevuto la decisione della UEFA di sospendere Bartosz Salamon per tre mesi. Durante la sospensione, il difensore non può partecipare a partite o allenamenti. Come club, abbiamo deciso di presentare ricorso contro questa decisione”.

Insomma il centrale polacco questa sera non potrà scendere in campo sicuramente contro la Fiorentina e verosimilmente non ci sarà neanche al ritorno. Un’assenza che peserà parecchio, visto che Salamon è uno dei giocatori più esperti della squadra e conosce ovviamente a menadito il calcio italiano.

Nel 2006 è infatti arrivato in Italia al Brescia e poi ha dato il via alla sua carriera nel nostro paese vestendo le maglie anche di Foggia, Milan, Pescara, Sampdoria, Cagliari, Spal e Frosinone. Per un totale di 66 partite in Serie A, 139 in Serie B e 27 in Serie C. Spesso è stato costretto ai box da qualche infortunio, come in questa stagione in cui con il Lech Poznan, squadra dove è nato calcisticamente ed era appena tornato, ha saltato praticamente metà stagione.