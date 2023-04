Roma, infortunio Abraham e Dybala: le prime diagnosi

Tammy Abraham e Paulo Dybala sono usciti entrambi infortunati dalla partita di Europa League tra Feyenoord e Roma: ecco le prime diagnosi

Serata amara per la Roma targata José Mourinho. I giallorossi sono usciti sconfitti dal primo round contro il Feyenoord, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Decisiva la rete messa a referto da Mats Wieffer, al 53esimo del secondo tempo.

La compagine capitolina, dunque, dovrà cercare di rimediare all’Olimpico, dove andrà in scena il ritorno fra sette giorni. Ma ci sono buone possibilità che Paulo Dybala e Tammy Abraham non riescano a prendere parte alla sfida in questione. I due calciatori sono usciti entrambi dal campo per infortunio quest’oggi. Come si apprende dalle prime diagnosi, la ‘Joya’ argentina ha accusato un fastidio all’adduttore destro. José Mourinho e lo stesso calciatore non hanno voluto rischiare, con lo Special One che ha sostituito l’ex Juventus inserendo al suo posto Stephan El Shaarawy (intorno alla mezz’ora di gioco). Come se non bastasse, pure il centravanti non ha potuto concludere normalmente la partita. Nel suo caso abbiamo a che fare, invece, con una lussazione alla spalla destra. L’ex Chelsea è uscito dal terreno di gioco molto dolorante, a dimostrazione di come non si tratti di un problema da poco.

Roma, le condizioni di Abraham e Dybala

Per avere un quadro più chiaro delle situazioni, però, saranno necessari degli esami strumentali, a cui i giocatori si sottoporranno presumibilmente nelle prossime ore. Mourinho, dal canto suo, si è detto preoccupato in vista della sfida di domenica contro l’Udinese.

Lo Special One ha anche sottolineato come, probabilmente, Abraham e Dybala non saranno a disposizione per le prossime due gare. Alla Roma, dunque, non resta che sperare che le due pedine possa recuperare il più velocemente possibile, a maggior ragione considerando che siamo in una fase della stagione alquanto delicata. Vi terremo aggiornati.