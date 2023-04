Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 13 aprile 2023

Titoli dei giornali italiani dedicati principalmente alla serata dell’euroderby di Champions League tra Milan e Napoli, risolto a favore dei rossoneri nella gara d’andata per 1-0. “Lampo Milan” è l’apertura della ‘Gazzetta dello Sport’. Ma desta ancora impressione il risultato dell’Inter in casa del Benfica: “Attenti all’Inter“. In basso, il nuovo deferimento per la Juventus, che rischia il processo per la manovra stipendi, con il procuratore federale Chinè che attacca ancora: “Juve sleale“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola così: “Decide il Maradona“. L’1-0 milanista firmato Bennacer lascia ancora tutto aperto tra sei giorni. “La Juve non fu leale“, in alto, a citare le nuove accuse sui bianconeri per la manovra stipendi da parte della procura federale. Intanto stasera in Europa League tocca alla Roma in casa del Feyenoord: “Mou: ‘Roma umile come me’“.

Su ‘Tuttosport’, titolo principale dedicato alla vicenda giudiziaria della Juventus, con l’ipotesi del patteggiamento però concreta: “A muso duro, ma trattano“. Bianconeri stasera in Europa League con lo Sporting, con la speranza di vedere Pogba in campo: “Pogba, dicci che è vero!“. In alto, la vittoria del Milan sul Napoli celebrata con: “Milan, nu babbà!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 13 aprile

In Spagna, spazio non solo alla vittoria del Real Madrid sul Chelsea, nell’altro quarto di finale di Champions League, ma anche alla grande suggestione del Barcellona, che sogna il ritorno di Messi. “Formula Messi” è il titolo di ‘Sport’, con il piano tattico di Xavi per il ritorno del suo ex compagno di squadra.

In Francia, invece, ‘L’Equipe’ apre con il volto di Galtier, tecnico del Psg, in prima pagina. Su di lui piovono accuse di razzismo per alcune dichiarazioni ai tempi del Nizza, con smentita da parte sua: “Galtier dans la tourmente“.