Primo colpo dell’estate: affare a zero del Milan

Un centrocampista francese stuzzica particolarmente il Milan in vista della prossima estate. Il contratto è in scadenza, e a parametro zero fa gola

Il presente del Milan si chiama Champions League, con l’andata della super sfida dei quarti di finale da giocare questa sera contro il Napoli. Primo di due round oltre i quali non ci sarà appello, né per la truppa di Pioli e né tantomeno per quella di Spalletti.

La squadra è quindi concentratissima sugli avvenimenti di campo, con un rush finale di stagione in cui il Milan dovrà alzare per forza di cose l’asticella, per provare a raggiungere determinati obiettivi tra campionato e Champions. Poi ci sarà spazio di nuovo per il calciomercato, che in estate rivedrà Maldini e soci al lavoro per potenziare la rosa dello stesso Stefano Pioli. Occhi anche sul centrocampo, che potrebbe subire un restyling inserendo qualche nuova pedina di talento. La dirigenza meneghina, a tal proposito, potrebbe anche andare ad attingere al mercato dei futuri parametri zero. C’è infatti un centrocampista francese in scadenza contrattuale che piace in Spagna ma anche al Milan.

Calciomercato, dalla Spagna insistono: Milan vicino ad Aouar

Tra i tanti calciatori di talento in scadenza di contratto c’è anche Houssem Aouar, centrocampista in uscita dal Lione, e che è stato accostato soprattutto al Real Betis. Come evidenziato da ‘Fichajes.net’ anche dalla Serie A hanno alzato l’attenzione su di lui, con particolare riferimento proprio al Milan.

La squadra guidata da Stefano Pioli sarebbe una delle principali contender alla firma del giocatore francese, il cui contratto scade il 30 giugno, ed essendo quindi un giocatore libero di negoziare con qualsiasi club. Negli ultimi anni Aouar non ha fatto i dovuti passi in avanti, ed anche da qui può nascere la necessità di cambiare completamente contesto.

Dalla Spagna titolano addirittura di un Milan ‘ad un passo’ dal transalpino, che arrivato a questo punto della propria carriera non può più sbagliare scelte. In rossonero eventualmente proverebbe a ritrovare la miglior versione di se stesso, per riprendere il proprio cammino di maturazione.