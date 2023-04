Mourinho tira in ballo Haaland e ammette: “Sono preoccupato”

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta subita per mano del Feyenoord in Europa League

Delusione in casa Roma per la nuova sconfitta subita stasera. Il Feyenoord, grazie alla rete messa a referto da Mats Wieffer nella ripresa, si è aggiudicato l’andata dei quarti di finale di Europa League. Adesso i giallorossi avranno sicuramente più pressione al ritorno che andrà in scena fra le mura dello Stadio Olimpico tra sette giorni.

Parecchia insoddisfazione chiaramente per mister José Mourinho, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel corso del post partita. Per cominciare, lo Special One ha parlato di Tammy Abraham e Paulo Dybala, entrambi usciti per infortunio durante il match: “È sufficiente la sensazione che hai dal campo, ma mi sembra una cosa ovvia. Per Dybala è un problema muscolare, Abraham ha un problema alla spalla. È chiara la situazione“. Poi il portoghese chiarisce il cambio di Lorenzo Pellegrini: “È uscito per scelta mia e il cambio non c’entra assolutamente nulla col rigore sbagliato. In questi casi è come se sbagliamo tutti insieme“.

Dopodiché, l’allenatore ex Inter tira in ballo Haaland: “Non abbiamo un giocatore come Haaland in squadra, siamo quelli che siamo. I ragazzi comunque hanno fatto una partita di sforzo e sacrificio. La realtà questa, abbiamo difficoltà. Domenica dobbiamo giocare una partita dura. Probabilmente perdiamo sia Abraham che Dybala per le prossime due gare. Per ci sarà l’Olimpico, che è sempre con noi“.

Feyenoord-Roma, Mourinho: “Sono preoccupato per domenica”

C’è un problema centravanti nella Roma? “La squadra non segna i gol che dovrebbe segnare rispetto a ciò che fa in campo. Siamo una squadra che non fa tanti gol, abbiamo questa difficoltà. Analizzando da un punto di vista individuale, abbiamo pochi gol. Ma questi siamo noi, come squadra“.

Mourinho conclude ammettendo di essere particolarmente preoccupato in vista di domenica: “Magari tutti si aspettavano un Feyenoord dominatore, ma non è successo questo. Abbiamo avuto palla e creato occasioni. Se sono ottimista? Sì, ma sono anche preoccupato per domenica. Quando perdi i giocatori, hai meno opzioni. Ma noi facciamo sempre il massimo. Sentiamo che il risultato di oggi non è meritato. Ora dobbiamo focalizzarci sull’Udinese“.