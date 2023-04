“Mi ha spinto via”: Calabria ‘tuona’ dopo Milan-Napoli

Il capitano rossonero: “A me sembrava rigore e a fine gara sono andato a chiedere spiegazioni. Un’ammonizione stupida”

“Sono una squadra forte, ma anche al ‘Maradona’ partiremo con la voglia di vincere. Purtroppo non è ancora chiuso niente”. Così Calabria dopo la vittoria di misura col Napoli nel match d’andata dei quarti di Champions League. Al microfono di ‘Prime’, poi, il capitano del Milan si è scagliato contro la squadra arbitrale capitana dal romeno Kovacs.

Calabria si è beccato un giallo per proteste appena finita la partita: “A me sembrava rigore – le sue parole con riferimento al contatto nel finale in area azzurra tra Saelemaekers e Lobotka – Così a fine gara sono andato a chiedere spiegazioni. Il quarto uomo mi ha spinto via e ho preso l’ammonizione. Una sanzione stupida, se non posso parlare io che sono il capitano… Per tutta la partita l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, perciò non si capiva”.