Kovacs fa infuriare i napoletani: il comunicato UFFICIALE del club

Il Napoli prende posizione nei confronti della scena avvenuta nella mixed zone di San Siro con protagonista l’arbitro Kovacs

Milan-Napoli, come prevedibile non sta facendo discutere solo per quanto visto in campo. Nei 90 minuti alla fine ha avuto la meglio la squadra rossonera, che si è aggiudicata il primo round dei quarti di Champions League. Una partita molto ben giocata tatticamente, ma anche e soprattutto nell’atteggiamento. Negli azzurri ha pesato particolarmente l’assenza di Osimhen, combinata a quella di Simeone.

Al ritorno il nigeriano è pronto a tornare, oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte in regime individuale in campo. Il rientro si avvicina, è troppo importante averlo martedì al Maradona, considerando poi le squalifiche pesantissime di Anguissa e Kim. E proprio la direzione arbitrale di Istvan Kovacs ha generato non poche polemiche. Sotto la lente tra gli episodi più vistosi c’è senza dubbio la mancata ammonizione a Leao per aver distrutto la bandierina. Poi non apprezzatissima anche il resto della direzione del romeno, compreso il giallo a Kim che gli è costato la squalifica e la seconda ammonizione ad Anguissa. Insieme ad altre situazioni, tra cui un possibile penalty per i rossoneri. A protestare, però è soprattutto il Napoli, anche se poi c’è chi ha passato il limite.

Milan-Napoli, Kovacs insultato in mixed zone: il comunicato del club azzurro

In queste ore sta girando sui social un video in cui alcuni giornalisti di fede napoletana in zona mista insultano e criticano apertamente Kovacs al momento del suo passaggio per uscire dallo stadio. Stesse polemiche rivolte poi anche dietro di lui a Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della Uefa.

Una scena che ha suscitato le reazioni di tifosi e non solo, di cui si è parlato tantissimo sul web. E che ovviamente è arrivata anche alle orecchie del Napoli, che ha reputato corretto dirimere un comunicato sui social: “La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli”. Una nota stringata ma chiara, che esprime in tal senso la posizione del club azzurro.