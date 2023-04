Juve di corto muso: basta Gatti ad Allegri. Fiorentina, che poker

La Juventus targata Massimiliano Allegri si è aggiudicata di corto muso il primo round contro lo Sporting: netto successo per la Fiorentina

Buona la prima per la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri riescono ad avere la meglio sullo Sporting Clube de Portugal targato Ruben Amorim, nell’andata dei quarti di finale di Europa League all’Allianz Stadium.

A prendersi le luci della ribalta, stavolta, è Federico Gatti, che ha realizzato il primo gol in assoluto con la maglia della ‘Vecchia Signora’ sulle spalle. È bastata la sua marcatura ai torinesi, al 73esimo del secondo tempo, per aggiudicarsi il primo round contro la compagine portoghese, in attesa del ritorno che andrà in scena fra una settimana. Corner partito dal magico sinistro di Angel Di Maria: Adan sbaglia l’uscita e ne approfitta Vlahovic, che colpisce di testa.

Coates salva sulla linea, ma sotto porta iln difensore ex Frosinone ribadisce il pallone in rete e sblocca la contesa. Nel finale, poi, Perin si è superato con due parate molto importanti, che hanno permesso alla Juve di centrare un successo abbastanza significativo. Allegri, dunque, può sorridere, anche se ad un certo punto si è venuta a generare parecchia preoccupazione per via delle condizioni di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha accusato un malore in campo: mano sul petto e cambio immediato con Mattia Perin.

Europa e Conference League, Juventus-Sporting 1-0 e Lech Poznan-Fiorentina 1-4: i marcatori

Il calciatore ha avuto palpitazioni e ha fatto subito un controllo (elettrocardiogramma), dopo la sostituzione, al centro medico dello stadio. L’ex Arsenal era uscito dal terreno di gioco in lacrime, ma ora sta bene e si è tranquillizzato.

Successo sontuoso, invece, per l’altra italiana impegnata stasera in Conference. Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina hanno letteralmente spazzato via il Lech Poznan con un roboante poker, firmato da Arthur Cabral, Nico Gonzalez, Giacomo Bonaventura e Jonathan Ikone. Semifinale ad un passo.

Juventus-Sporting 1-0: 73′ Gatti (J)

Lech Poznan-Fiorentina 1-4: 4′ Cabral (F), 20′ Velde (LP), 41′ Nico Gonzalez (F), 58′ Bonaventura (F), 63′ Ikone (F)