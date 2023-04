Il primo round va al Feyenoord: Roma in ansia per Abraham e Dybala

Il Feyenoord vince l’andata dei quarti di finale di Europa League grazie a Wieffer: gli infortuni di Abraham e Dybala preoccupano la Roma

Il Feyenoord si è preso la sua rivincita, in attesa del ritorno che andrà in scena allo stadio Olimpico il prossimo 20 aprile. La Roma targata mister José Mourinho, oggi ospite del club olandese, non è riuscita a rispettare le attese.

Ad aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale di Europa League, infatti, sono gli uomini guidati da Arne Slot. Un successo abbastanza significativo, che permette al Feyenoord di riscattare almeno in parte l’amaro ko subito per mano della compagine giallorossa nella finale di Conference lo scorso maggio. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, ci ha pensato Mats Wieffer, al minuto 53 della ripresa, a realizzare il gol decisivo del match.

Idrissi lascia sul posto Zalewski e tocca dietro per Wieffer, che al volo schiaccia il destro dal limite. Rui Patricio beffato dal rimbalzo e Feyenoord in vantaggio. La ‘Magica’, dal canto suo, ha sprecato una grande occasione nel finale della prima frazione di gioco. Protagonista anche in questo caso Wieffer, che al 42esimo commette un fallo di mano da corner. L’arbitro Martinez indica subito il dischetto: all’appuntamento col gol si presenta Lorenzo Pellegrini, ma il capitano giallorosso colpisce il palo dagli 11 metri.

Europa League, Feyenoord-Roma 1-0: il tabellino

Come se non bastasse, Mourinho ora dovrà fare i conti con ben due infortuni abbastanza preoccupanti. Lo Special One, nel corso della sfida, si è visto a costretto a dover fare a meno di Paulo Dybala e Tammy Abraham.

Entrambi sono stati sostituiti rispettivamente con Stephan El Shaarawy ed Andrea Belotti. Per l’argentino pare si tratta di un problema muscolare all’adduttore destro, mentre il centravanti inglese ha accusato un problema alla spalla e ha abbandonato il campo molto sentendo molto dolore. La speranza del club giallorosso, ovviamente, è che non si tratti di nulla di grave, dato che siamo in un momento della stagione estremamente delicato. E bisognerà capire se i due calciatori potranno riuscire a recuperare per la sfida di ritorno contro il Feyenoord.

Feyenoord-Roma 1-0: 53′ Wieffer (F)