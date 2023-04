Feyenoord-Roma, le probabili formazioni: Abraham verso il ritorno da titolare

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League in programma alle 18.45: per Mourinho dubbio Pellegrini



Dopo la due giorni di Champions League tocca ora all’Europa League e alla Conference League con altre tre italiane in campo. Il match della Roma è senza dubbio tra i più attesi, soprattutto per la fortissima carica emotiva che porta con sé. Gli olandesi sono infatti vogliosissimi di vendicare la finale di Tirana.

Per Jose Mourinho ci sono ancora dei dubbi di formazione, che verrano sciolti solo alla fine con le formazioni ufficiali. In difesa torna Ibanez accanto a Mancini e Smalling, con il brasiliano che è in vantaggio su Diego Llorente. Il giocatore di proprietà del Leeds ha però fatto bene nelle ultime due uscite e fino alla fine gli contenderà il posto. La questione centrale riguarda l’attacco, da cui dipende tutto il resto. Le indicazioni immediatamente precedenti alla partita vedono Tammy Abraham pronto a tornare da titolare dopo le ultime uscite deludenti. Con l’inglese in campo fuori uno dei centrocampisti, con Wijnaldum e Pellegrini in ballottaggio. Matic e Cristante a fare la diga di centrocampo.

Per il Feyenoord non ci sarà in porta Bijlow, il portiere che la Roma ha battuto a Tirana ormai quasi un anno fa. L’olandese è infortunato, toccherà al suo posto a Wellenreuther mentre non ci sarà neanche Timber. In attacco non è al meglio Jahanbakhsh ma potrebbe giocare. Il tecnico Slot punterà tanto sul bomber Santi Gimenez, messicano da 18 gol alla sua prima stagione in Olanda.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Roma:

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hrancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

A disposizione: Wellenreuther, Troost, Rasmussen, Geertruida, Kasanwirjo, Lopez, Dilrosun, Walemark, Taabouni, Paixao, Milambo, Bullaude, Danilo.

Allenatore: Slot. Indisponibili: Timber, Bijlow. Squalificati: nessuno. Diffidati: Timber, Walemark.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Belotti, El Shaarawy, Wijnaldum, Volpato.

Allenatore: Mourinho. Indisponibili: Karsdorp, Solbakken. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mancini, Matic, Spinazzola.

Arbitro: Sanchez (Spagna). Assistenti: Cabanero, Prieto. Quarto uomo: Grado. Var: Munuera. Avar: Cuadra.

Europa League, Feyenoord-Roma: dove vederla in tv

Feyenoord-Roma sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn. Sulla piattaforma satellitare trasmessa sul canale 201 e 251, con prepartita dalle 18 e fischio d’inizio ovviamente alle 18.45: telecronaca affidata a Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Su Dazn, invece, la coppia in cabina di commento sarà composta da Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.

Il calendario di Feyenoord e Roma

Per la Roma sarà un aprile molto impegnativo. Stasera l’impegno in Olanda, poi domenica sera all’Olimpico contro l’Udinese che è squadra sempre molto complicata da affrontare, soprattutto quando è in trasferta. Tra sette giorni ovviamente il ritorno in casa con gli olandesi e poi due scontri diretti fondamentali: a Bergamo con l’Atalanta lunedì 24, in casa col Milan sabato 29. Per gli olandesi invece il campionato è praticamente in pugno e domenica dovrà giocare contro il Cambuur ultimo in classifica.