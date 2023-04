DIRETTA Europa League, Juventus-Sporting 0-0: Szczesny su Coates LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Juventus-Sporting, gara d’andata dei quarti di finale di Europa League

Dopo il primo round Portogallo-Italia vinto dall’Inter in Champions League, questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena il secondo episodio della sfida. Per l’andata dei quarti di finale di Europa League, a partire dalle 21 seguiremo live Juventus-Sporting. Reduci dalla sconfitta contro la Lazio, i bianconeri vogliono partire con il piede giusto in questo doppio confronto con la squadra di Lisbona.

Massimiliano Allegri recupera Paul Pogba, entrato nella lista dei convocati insieme a Dusan Vlahovic che era uscito malconcio dalla sfida dello stadio Olimpico di domenica sera, e Alex Sandro. Ancora ai box invece Mattia De Sciglio. Dopo aver eliminato ai rigori una delle favorite per la vittoria finale del torneo, l’Arsenal, l’undici allenato da Ruben Amorim spera di sentenziare un’altra big europea. Un’impresa non facile, considerando anche l’assenza del pilastro di centrocampo Ugarte, squalificato dopo l’espulsione subito a Londra e già nel mirino di diverse big inglesi.

Dopo aver vissuto qualche alto e basso nella prima parte di stagione, i lusitani stanno vivendo un momento di forma eccellente, come testimoniano le otto vittorie e i tre pareggi collezionati negli ultimi due mesi. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dell’Allianz Stadium.

Juventus-Sporting, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma alle 21 di giovedì 13 aprile, la partita tra Juventus e Sporting sarà visibile in chiaro su TV8. La sfida sarà trasmessa anche su DAZN e su Sky Sport 1, Sky Sport 4K e Sky Sport. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Sporting:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri.

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

Arbitro: Halil Umut Meler (Tur)