Del Piero presidente della Juventus: l’annuncio di ‘Pinturicchio’

Lunga intervista di Alessandro Del Piero, l’ex attaccante ha parlato del suo futuro e della possibilità di essere presidente della Juventus

Un legame che non si è affievolito, quello di Alessandro Del Piero con la Juventus, a doppio filo. I tifosi hanno conservato un ottimo ricordo dell’ex numero 10, acclamatissimo nelle ultime apparizioni allo stadio, e l’ex giocatore ha sempre i pensieri rivolti al club cui ha consacrato la carriera. E in molti, addetti ai lavori e non, pensano per lui a un futuro come presidente del club bianconero.

Una ipotesi estremamente suggestiva, che il diretto interessato non ha smentito, in una lunga intervista alla ‘CBS Sports’. Ecco le sue dichiarazioni: “Sulla cosa ci sono molti rumours, non voglio dire di sì o di no in maniera netta. E’ una cosa enorme, ma non posso nascondere che il mio cuore è lì, dopo averci vissuto per 19 anni. Quando si parla della Juventus cerco sempre di avere una visione diversa, ma lasciare fuori il lato emotivo è complicato. Credo in ogni caso che non si possa pensare a un ruolo da solo, ma ragionare in termini di squadra, soprattutto in questo momento dove il club ha tante cose da costruire”.

Del Piero e la penalizzazione: “Ingiusta a campionato in corso”

Del Piero si è poi soffermato sulle vicende attuali del club, parlando del tema della penalizzazione inflitta ai bianconeri. E prendendo le difese del club spiegando come la misura in questo momento a suo dire sia ingiusta.

“Non si può prendere una decisione del genere in questo momento – ha dichiarato – La giustizia sportiva dovrebbe procedere, ma decidendo nella stagione successiva cosa fare, se qualcuno ha commesso degli errori. Una penalità a stagione in corso, con punti che magari verranno restituiti, è qualcosa che non va bene nemmeno per le altre squadre che si trovano in una situazione di incertezza. Si crea una vera e propria montagna russa. Anche per questo, credo che Allegri e i suoi stiano facendo qualcosa di molto importante, immagino come possano sentirsi i giocatori per aver vissuto in prima persona una situazione molto simile”.