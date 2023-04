Dal Milan alla Juventus: prestito con diritto di riscatto

Juventus e Milan sulle tracce di un attaccante che il PSG è pronto a cedere immediatamente in estate

Juventus e Milan pronte a battagliare per un altro colpo. In campionato le due squadre sono separate da 8 punti in favore dei rossoneri, considerando la penalizzazione, oppure 7 in favore dei bianconeri senza il -15. Questione di numeri, che ovviamente restano importantissimi ai fini della classifica. E del prossimo destino di entrambi i club, che sperano di entrare in Champions League l’anno prossimo.

Per la squadra di Pioli la corsa è ancora apertissima, per quella di Allegri rischia di esserlo molto meno soprattutto per i possibili provvedimenti dell’Uefa. Ma il mercato è sempre acceso, così come i duelli. L’ultimo porta in attacco e alla pista Hugo Ekitike, giovanissimo centravanti del PSG. Arrivato dal Reims come uno dei potenziali crac (l’ennesimo) del calcio francese, la sua stagione all’ombra della Tour Eiffel è stata a dir poco deludente. Anche se il giocatore avrebbe tutte le attenuanti del caso. In primis l’età, visto che deve ancora compiere 21 anni e si è trovato catapultato in una realtà piena zeppa di campioni e con tanta pressione. Ha giocato 20 partite in campionato più altre 7 tra Champions e Coppa di Francia, ma solo 10 volte da titolare, segnando un totale di 4 gol. Bottino magro, ma l’adattamento non è semplice.

Il PSG già scarica Ekitike: Milan e Juventus interessate

Come riporta ‘L’Equipe’, la dirigenza del PSG è rimasta molto delusa anche se per tanti la sua stagione è anche da giustificare per l’età e un necessario ambientamento. Sta di fatto che se i parigini chiuderanno la stagione tra i primi due posti dovranno versare ben 40 milioni di euro allo Stade Reims. Uno scenario quasi scontato, per cui già ora Campos avrebbe fatto sapere di voler cedere il giocatore in estate.

In questa stagione ha avuto poco spazio e la musica non è cambiata anche dopo l’infortunio di Neymar. Senza contare che in società hanno storto parecchio il naso quando hanno letto nella sua bio su Instagram ‘Sub 44’. Il 44 ovviamente è il suo numero di maglia, il ‘sub’ rimanda subito a ‘substitute’, quindi ‘riserva’. Un po’ in polemica con l’allenatore e la società. Anche se altri sostengono che abbia altri significati che esulano dal calcio. Sta di fatto che il PSG vorrà cederlo e secondo ‘L’Equipe’ Juventus e Milan sono tra le squadre interessate, insieme a Newcastle e Eintracht Francoforte con i tedeschi che potrebbero dover sostituire Kolo Muani. Così come la Juve rischia di doversi ridimensionare e sostituire invece Vlahovic. Il Milan al contrario dovrà necessariamente puntare su un attaccante titolare giovane vista l’età di Giroud e un deludente Origi.