Clamoroso a San Siro: insultano l’arbitro dopo Milan-Napoli

Episodio inedito a San Siro al termine di Milan-Napoli: è successo in zona mista, bersaglio l’arbitro Kovacs

Non sono mancate le scintille e l’alta tensione nel primo atto del derby italiano tra Milan e Napoli, valido per i quarti di finale di Champions League.

L’andata è dei rossoneri grazie al gol firmato da Bennacer nel primo tempo. Gli animi si sono invece surriscaldati nella ripresa, quando è arrivata anche l’espulsione di Anguissa per doppia ammonizione. Fatale anche il giallo a Kim: il centrale era diffidato e salterà il match di ritorno del Maradona. Due assenze pesantissime per Luciano Spalletti, che nel post partita non ha nascosto tutto il proprio disappunto, sottolineando soprattutto la mancata ammonizione nei confronti di Leao dopo aver scalciato la bandierina. Al tecnico e alla squadra azzurra non è affatto piaciuta la gestione dei cartellini, ma quanto successo in zona mista a San Siro è sicuramente inedito. Qualche giornalista di fede napoletana, infatti, ha offeso l’arbitro Kovacs mentre lasciava lo stadio:

Comunque sarebbe cosa buona che in una zona mista o in sala stampa ci andassero solo giornalisti. Non tifosi#MilanNapoli pic.twitter.com/bJTo9ta7Ca — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 13, 2023

Scene inedite e sicuramente destinate a far discutere. Il ritorno del Maradona, in programma martedì, è già infiammato.