Via i big, Giuntoli risponde chiaramente prima di Milan-Napoli

Cristiano Giuntoli parla a pochi minuti da Milan-Napoli: dal futuro suo a quello dei big di Spalletti, doppio annuncio

E’ il momento di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Poco prima della sfida tra rossoneri e azzurri, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha parlato a ‘Prime Video’.

“Siamo emozionati, anche io lo sono. I ragazzi in passato hanno dimostrato di saper superare grandi prove: abbiamo grande fiducia”. Una fiducia frutto anche di un lavoro importante: “Io l’artefice? Non parlo spesso di me. I grandi risultati si raggiungono con l’aiuto di tutti. I meriti vanno distribuiti tra gruppo, allenatore e società”.

Giuntoli ringrazia poi De Laurentiis: “La proprietà ha fatto cose straordinarie in questi anni. Molti dei meriti di questi risultati sono del presidente: per aver individuato i collaboratori e le persone giusto. Negli otto anni che sono qui gli devo molto e lo ringrazio. Gli devo tutto”.

Milan-Napoli, Giuntoli sul futuro dei big

Il direttore sportivo del Napoli continua, parlando delle attese di inizio stagione: “Pensavamo ad un Napoli forte, ma non così. Ci aspettavamo di essere competitivi: ad inizio anno le nostre parole poteva sembrare da sbruffoni”

Non è stato così e ora tutti i big sono nel mirino delle big d’Europa. Sul loro futuro, Giuntoli è chiaro: “E’ prematuro parlando di mercato e non è corretto. Pensiamo a stasera, non a domani. Abbiamo fatto un piccolo pezzo di storia: vogliamo continuare a farlo”.