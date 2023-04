UFFICIALE, bufera in panchina: il motivo delle dimissioni

La stagione del Benevento è stata finora un autentico disastro. Da Cannavaro a Stellone ed ora toccherà ad Agostinelli provare a salvare i campani. Non mancano le polemiche

Frosinone e Genoa conducono il campionato di Serie B nelle due posizioni di testa che determinano la promozione di diretta in Serie A. Alle spalle dal Bari ad andare in giù non mancano le squadre che spingono nella zona playoff per rimanere aggrappate ad un sogno.

Andando a scorrere la classifica resta particolarmente agguerrita anche la lotta per non retrocedere. A sei giornate dalla fine tutto è ancora aperto, anche per il Benevento ultimo che ha collezionato fin qui appena 29 punti in un’annata travagliata e totalmente da cancellare. I campani sono recentemente arrivati al quarto cambio di allenatore: da Fabio Caserta, che aveva iniziato la stagione passando per Cannavaro e l’addio di Roberto Stellone. Anche quest’ultimo non è riuscito a risollevare la situazione e si è dimesso dopo la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro la Spal per la zona bassa. Ora spazio ad Andrea Agostinelli, di ritorno su una panchina italiana. Non mancano però le polemiche.

Benevento, Agostinelli e la polemica con il Gudja United

A Benevento si prepara ad iniziare, non senza polemiche, l’era Agostinelli, chiamato a risollevare le sorti di una squadra passata da svariati cambi di allenatore e che non ha ancora trovato il proprio equilibrio.

La nota polemica sulla questione è arrivata dal Gudja United, ex di Agostinelli, che ha specificato: “Il comitato del Gudja United si riunisce oggi per discutere la lettera di dimissioni del tecnico Andrea Agostinelli che è stata presentata al Presidente lunedì 10 aprile 2023. Il comitato desidera chiarire quanto segue:

– Il mister era in vacanza di due giorni nel suo paese per le vacanze di Pasqua

– La lettera di dimissioni è arrivata alle 21 da Roma e la richiesta di tali dimissioni era dovuta a problemi familiari, quindi chiedono che l’allenatore sia vicino alla famiglia

– Contestualmente alla lettera di dimissioni, sui siti sportivi è iniziata a circolare la notizia che la squadra di serie B del Benevento Calcio avrebbe nominato il suddetto allenatore. Che oggi Andrea Agostinelli ha trascorso il primo allenamento con la squadra del Benevento Calcio e questo prima che lo stesso comitato avesse modo di discutere delle sue dimissioni. Che la commissione ha poi ritenuto che, qualunque sia il motivo, la società ritiene di non dover tenere legato a lui il tecnico Andrea Agostinelli anche se le dimissioni avrebbero potuto essere fatte in modo migliore nei confronti di società, staff tecnico, giocatori e tifosi”.